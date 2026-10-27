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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов: комментарий о матче Лиги 1 против «Лиона»

Сафонов — о матче с «Лионом»: «Чувствовались напряжение, подготовка и настрой соперника»

Алина Савинова

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча 8-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

В понедельник, 26 октября, «ПСЖ» на своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:0. Сафонов сделал в этом матче 5 сэйвов.

«Вчерашний день был богат на эмоции. А для меня и моей команды основным событием стал матч против «Лиона». Встреча первой и второй команд в актуальной таблице Лиги 1. Для нас этот матч был особенно важен, ведь по его итогам мы впервые в этом сезоне поднялись на первую строчку чемпионата! Получилась интересная игра. Чувствовались напряжение, подготовка и настрой соперника. И тем приятнее в такой достойной борьбе одержать победу!» — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

«ПСЖ» набрал 17 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В следующем туре парижане сыграют в гостях с «Гавром» 30 октября.

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Матвей Сафонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 6 2 1 21-10 20
2
 Лилль 9 5 3 1 12-6 18
3
 Ренн 9 5 1 3 20-19 16
4
 Монако 8 4 3 1 11-7 15
5
 Лион 8 4 2 2 13-7 14
6
 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7
 Ницца 9 4 2 3 13-12 14
8
 Ланс 9 4 1 4 16-13 13
9
 Марсель 8 4 0 4 18-13 12
10
 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
11
 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12
 Осер 8 3 1 4 12-18 10
13
 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14
 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15
 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16
 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17
 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18
 Гавр 9 0 2 7 9-20 2
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34 тур
30.10 21:00 Гавр – ПСЖ 1 : 5
30.10 21:00 Ницца – Ренн 5 : 2
30.10 23:05 Лилль – Ланс 1 : 0
31.10 22:45 Труа – Ле Ман - : -
1.11 17:00 Страсбур – Осер - : -
1.11 19:15 Лион – Анже - : -
1.11 19:15 Париж – Монако - : -
1.11 22:45 Марсель – Тулуза - : -
2.11 22:45 Лорьян – Брест - : -
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Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Элье Ваи
Элье Ваи

Ницца

 6
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 6
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 8
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

 5
Лассине Синайоко
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Париж

 4
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

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Гавр

 8 1 2
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

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