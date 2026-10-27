Сафонов — о матче с «Лионом»: «Чувствовались напряжение, подготовка и настрой соперника»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча 8-го тура чемпионата Франции против «Лиона».

В понедельник, 26 октября, «ПСЖ» на своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:0. Сафонов сделал в этом матче 5 сэйвов.

«Вчерашний день был богат на эмоции. А для меня и моей команды основным событием стал матч против «Лиона». Встреча первой и второй команд в актуальной таблице Лиги 1. Для нас этот матч был особенно важен, ведь по его итогам мы впервые в этом сезоне поднялись на первую строчку чемпионата! Получилась интересная игра. Чувствовались напряжение, подготовка и настрой соперника. И тем приятнее в такой достойной борьбе одержать победу!» — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

«ПСЖ» набрал 17 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В следующем туре парижане сыграют в гостях с «Гавром» 30 октября.

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