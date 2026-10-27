Сафонов — о матче с «Лионом»: «Чувствовались напряжение, подготовка и настрой соперника»
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от матча 8-го тура чемпионата Франции против «Лиона».
В понедельник, 26 октября, «ПСЖ» на своем поле обыграл «Лион» со счетом 2:0. Сафонов сделал в этом матче 5 сэйвов.
«Вчерашний день был богат на эмоции. А для меня и моей команды основным событием стал матч против «Лиона». Встреча первой и второй команд в актуальной таблице Лиги 1. Для нас этот матч был особенно важен, ведь по его итогам мы впервые в этом сезоне поднялись на первую строчку чемпионата! Получилась интересная игра. Чувствовались напряжение, подготовка и настрой соперника. И тем приятнее в такой достойной борьбе одержать победу!» — написал Сафонов в своем Telegram-канале.
«ПСЖ» набрал 17 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В следующем туре парижане сыграют в гостях с «Гавром» 30 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|9
|6
|2
|1
|21-10
|20
|
2
|Лилль
|9
|5
|3
|1
|12-6
|18
|
3
|Ренн
|9
|5
|1
|3
|20-19
|16
|
4
|Монако
|8
|4
|3
|1
|11-7
|15
|
5
|Лион
|8
|4
|2
|2
|13-7
|14
|
6
|Париж
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
7
|Ницца
|9
|4
|2
|3
|13-12
|14
|
8
|Ланс
|9
|4
|1
|4
|16-13
|13
|
9
|Марсель
|8
|4
|0
|4
|18-13
|12
|
10
|Лорьян
|8
|3
|3
|2
|7-6
|12
|
11
|Тулуза
|8
|2
|4
|2
|12-11
|10
|
12
|Осер
|8
|3
|1
|4
|12-18
|10
|
13
|Брест
|8
|2
|3
|3
|14-12
|9
|
14
|Анже
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
15
|Ле Ман
|8
|1
|4
|3
|11-16
|7
|
16
|Страсбур
|8
|2
|1
|5
|12-18
|7
|
17
|Труа
|8
|1
|2
|5
|5-16
|5
|
18
|Гавр
|9
|0
|2
|7
|9-20
|2
|30.10
|21:00
|Гавр – ПСЖ
|1 : 5
|30.10
|21:00
|Ницца – Ренн
|5 : 2
|30.10
|23:05
|Лилль – Ланс
|1 : 0
|31.10
|22:45
|Труа – Ле Ман
|- : -
|1.11
|17:00
|Страсбур – Осер
|- : -
|1.11
|19:15
|Лион – Анже
|- : -
|1.11
|19:15
|Париж – Монако
|- : -
|1.11
|22:45
|Марсель – Тулуза
|- : -
|2.11
|22:45
|Лорьян – Брест
|- : -
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Элье Ваи
Ницца
|6
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|6
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|8
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|5
|1
|2
|
|
Аюми Секо
Гавр
|8
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|6
|1
|1