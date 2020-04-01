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Тренер сборной Бразилии сравнил Бруну Гимарайнса с де Брейне

07:54
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Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что полузащитник «Лиона» Бруну Гимарайнс может стать лидером национальной команды.

— Нам не хватает лидера в полузащите. Такого игрока, каким был Фалькао в прошлом. Или как де Брейне, который способен играть иногда ниже, помогать Каземиру и начинать игру, или иногда выше, чтобы добавить креативности и скорости, — цитирует Foot Mercato Тите. — Бруну, который только что перешел в «Лион» и был лучшим игроком в молодежной сборной, обладает огромным потенциалом и может стать этим игроком.

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