Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

12 апреля, 23:58

«Ницца» ушла от поражения в матче со «Страсбуром»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ницца» на выезде сыграла вничью со «Страсбуром» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 2:2.

У гостей голы забили Мелвин Бард и Юсуф Ндайишимие, который отметился на 90+4-й минуте. У хозяев отличились Эмануэль Эмега и Сэмьюэл Амо-Амеяу.

«Ницца» набрала 48 очков (6-е место). «Страсбур» с 50 очками — на 5-й строчке.

Франция. Лига 1. 29-й тур.
12 апреля, 22:05. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:2
Ницца
ФК Ницца
ФК Страсбур
Читайте также
Фигуристка Жилина подтвердила домогательства со стороны тренера Розанова
«Химки» собираются уволить Артигу с поста главного тренера
Футболисты бастуют и угрожают бойкотом мачта с «Зенитом», долги клуба выше 1 млрд, команду назвали позором. Что происходит в «Химках»
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: Лига Европы, видеообзор
«Рейнджерс» — «Атлетик»: Лига Европы, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лилль» одержал победу над «Тулузой»

Сафонов описал свой распорядок дня в Париже
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 23 5 0 80-26 74
2
 Монако 29 16 5 8 57-35 53
3
 Марсель 29 16 4 9 57-41 52
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
6
 Страсбур 29 14 8 7 48-37 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
11
 Ренн 29 11 2 16 43-39 35
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 28 7 9 12 33-47 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 29 8 3 18 32-62 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 28 4 3 21 21-64 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.04 21:45
Ланс – Реймс
 0 : 2
12.04 18:00
Монако – Марсель
 3 : 0
12.04 20:00
Тулуза – Лилль
 1 : 2
12.04 22:05
Страсбур – Ницца
 2 : 2
13.04 16:00
Сент-Этьен – Брест
 3 : 3
13.04 18:15
Анже – Монпелье
 2 : 0
13.04 18:15
Гавр – Ренн
 1 : 5
13.04 21:45
Осер – Лион
 1 : 3
22.04 21:45
Нант – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 21
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 8
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 24 2 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 24 1 4
Мелвин Бард

Мелвин Бард

Ницца

 18 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости