«Ницца» ушла от поражения в матче со «Страсбуром»

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«Ницца» на выезде сыграла вничью со «Страсбуром» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 2:2.

У гостей голы забили Мелвин Бард и Юсуф Ндайишимие, который отметился на 90+4-й минуте. У хозяев отличились Эмануэль Эмега и Сэмьюэл Амо-Амеяу.

«Ницца» набрала 48 очков (6-е место). «Страсбур» с 50 очками — на 5-й строчке.