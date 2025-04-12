«Ницца» ушла от поражения в матче со «Страсбуром»
«Ницца» на выезде сыграла вничью со «Страсбуром» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 2:2.
У гостей голы забили Мелвин Бард и Юсуф Ндайишимие, который отметился на 90+4-й минуте. У хозяев отличились Эмануэль Эмега и Сэмьюэл Амо-Амеяу.
«Ницца» набрала 48 очков (6-е место). «Страсбур» с 50 очками — на 5-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|23
|5
|0
|80-26
|74
|
2
|Монако
|29
|16
|5
|8
|57-35
|53
|
3
|Марсель
|29
|16
|4
|9
|57-41
|52
|
4
|Лион
|29
|15
|6
|8
|57-39
|51
|
5
|Лилль
|29
|14
|8
|7
|44-31
|50
|
6
|Страсбур
|29
|14
|8
|7
|48-37
|50
|
7
|Ницца
|29
|13
|9
|7
|54-37
|48
|
8
|Брест
|29
|13
|5
|11
|47-46
|44
|
9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|
10
|Осер
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|
11
|Ренн
|29
|11
|2
|16
|43-39
|35
|
12
|Тулуза
|29
|9
|7
|13
|38-38
|34
|
13
|Нант
|28
|7
|9
|12
|33-47
|30
|
14
|Анже
|29
|8
|6
|15
|28-46
|30
|
15
|Реймс
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|
16
|Гавр
|29
|8
|3
|18
|32-62
|27
|
17
|Сент-Этьен
|28
|5
|6
|17
|29-67
|21
|
18
|Монпелье
|28
|4
|3
|21
|21-64
|15
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.04
|21:45
|
Ланс – Реймс
|0 : 2
|12.04
|18:00
|
Монако – Марсель
|3 : 0
|12.04
|20:00
|
Тулуза – Лилль
|1 : 2
|12.04
|22:05
|
Страсбур – Ницца
|2 : 2
|13.04
|16:00
|
Сент-Этьен – Брест
|3 : 3
|13.04
|18:15
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|13.04
|18:15
|
Гавр – Ренн
|1 : 5
|13.04
|21:45
|
Осер – Лион
|1 : 3
|22.04
|21:45
|
Нант – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|16
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|24
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4
|
|
Мелвин Бард
Ницца
|18
|1
|2
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