Сафонов описал свой распорядок дня в Париже
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился тем, как устроен его распорядок дня. Футболист отметил, что в свободное от тренировок время он занимается изучением языков.
«Вчера у меня был выходной. Уделил своим делам всего пару часов, а остальное время решил потратить на отдых от всего. Что касается моего режима, я встаю около 7.30, чтобы погулять с собакой перед отъездом на работу, дальше дорога и тренировка. Возвращаюсь домой я к моменту, когда пора уже на дневную прогулку. Дальше у меня свободное время, которое чаще всего я провожу за изучением языков. Еще не забросил, считаю, что сейчас это мое основное хобби. Затем вечерний променад с псом, который приходится где-то на 11 вечера», — написал голкипер в своем Telegram-канале.
Сафонов выступает за французский клуб с июля 2024 года. Предыдущей его командой был «Краснодар».
Россиянин провел за «ПСЖ» 14 матчей, в которых пропустил 10 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Вместе с командой 26-летний вратарь досрочно стал чемпионом Франции в нынешнем сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|23
|5
|0
|80-26
|74
|
2
|Монако
|29
|16
|5
|8
|57-35
|53
|
3
|Марсель
|29
|16
|4
|9
|57-41
|52
|
4
|Лион
|29
|15
|6
|8
|57-39
|51
|
5
|Лилль
|29
|14
|8
|7
|44-31
|50
|
6
|Страсбур
|29
|14
|8
|7
|48-37
|50
|
7
|Ницца
|29
|13
|9
|7
|54-37
|48
|
8
|Брест
|29
|13
|5
|11
|47-46
|44
|
9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32-32
|42
|
10
|Осер
|29
|10
|8
|11
|40-42
|38
|
11
|Ренн
|29
|11
|2
|16
|43-39
|35
|
12
|Тулуза
|29
|9
|7
|13
|38-38
|34
|
13
|Нант
|28
|7
|9
|12
|33-47
|30
|
14
|Анже
|29
|8
|6
|15
|28-46
|30
|
15
|Реймс
|29
|7
|8
|14
|31-42
|29
|
16
|Гавр
|29
|8
|3
|18
|32-62
|27
|
17
|Сент-Этьен
|28
|5
|6
|17
|29-67
|21
|
18
|Монпелье
|28
|4
|3
|21
|21-64
|15
|11.04
|21:45
|
Ланс – Реймс
|0 : 2
|12.04
|18:00
|
Монако – Марсель
|3 : 0
|12.04
|20:00
|
Тулуза – Лилль
|1 : 2
|12.04
|22:05
|
Страсбур – Ницца
|2 : 2
|13.04
|16:00
|
Сент-Этьен – Брест
|3 : 3
|13.04
|18:15
|
Анже – Монпелье
|2 : 0
|13.04
|18:15
|
Гавр – Ренн
|1 : 5
|13.04
|21:45
|
Осер – Лион
|1 : 3
|22.04
|21:45
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|16
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|24
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4
|
|
Мелвин Бард
Ницца
|18
|1
|2