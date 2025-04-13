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13 апреля, 11:54

Сафонов описал свой распорядок дня в Париже

Алина Савинова
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился тем, как устроен его распорядок дня. Футболист отметил, что в свободное от тренировок время он занимается изучением языков.

«Вчера у меня был выходной. Уделил своим делам всего пару часов, а остальное время решил потратить на отдых от всего. Что касается моего режима, я встаю около 7.30, чтобы погулять с собакой перед отъездом на работу, дальше дорога и тренировка. Возвращаюсь домой я к моменту, когда пора уже на дневную прогулку. Дальше у меня свободное время, которое чаще всего я провожу за изучением языков. Еще не забросил, считаю, что сейчас это мое основное хобби. Затем вечерний променад с псом, который приходится где-то на 11 вечера», — написал голкипер в своем Telegram-канале.

Сафонов выступает за французский клуб с июля 2024 года. Предыдущей его командой был «Краснодар».

Россиянин провел за «ПСЖ» 14 матчей, в которых пропустил 10 мячей и шесть раз сыграл на ноль. Вместе с командой 26-летний вратарь досрочно стал чемпионом Франции в нынешнем сезоне.

Источник: https://t.me/motya_39/125
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 23 5 0 80-26 74
2
 Монако 29 16 5 8 57-35 53
3
 Марсель 29 16 4 9 57-41 52
4
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
5
 Лилль 29 14 8 7 44-31 50
6
 Страсбур 29 14 8 7 48-37 50
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Осер 29 10 8 11 40-42 38
11
 Ренн 29 11 2 16 43-39 35
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 28 7 9 12 33-47 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 29 8 3 18 32-62 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
 Монпелье 28 4 3 21 21-64 15
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11.04 21:45
Ланс – Реймс
 0 : 2
12.04 18:00
Монако – Марсель
 3 : 0
12.04 20:00
Тулуза – Лилль
 1 : 2
12.04 22:05
Страсбур – Ницца
 2 : 2
13.04 16:00
Сент-Этьен – Брест
 3 : 3
13.04 18:15
Анже – Монпелье
 2 : 0
13.04 18:15
Гавр – Ренн
 1 : 5
13.04 21:45
Осер – Лион
 1 : 3
22.04 21:45
Нант – ПСЖ
 - : -
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Усман Дембеле

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ПСЖ

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Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
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Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 8
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
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Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 24 2 0
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Ланс

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