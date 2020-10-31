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Соперник «Краснодара» Ренн одержал волевую победу над «Брестом»

21:10
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«Ренн» победил «Брест» в домашнем матче 9-го тура лиги 1 — 2:1. Хозяева первыми пропустили, но забили два мяча за четыре минуты.

«Ренн» — соперник «Краснодара» по групповому турниру Лиги чемпионов. В первом туре кубанцы сыграли с ним вничью.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

«Ренн» — «Брест» — 2:1 (0:0)

Голы: Онора, 57 (0:1). Да Силва, 66 (1:1). Агерд, 70 (2:1).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Далберт, Агерд, Н`Зонзи, Леа Силики (Буриго, 67), Гирасси, Дель Кастильо (Гбохо, 67), Террье (Гренье, 82), Доку (Юну, 67).

«Брест»: Ларсоннье, Фоссюрье, Шардонне, Перро, Дюверн, Белькебла, Февр, Мбок (Баттоккио, 90), Мунье (Филиппото, 83), Онора (Шарбоннье, 83), Кардона (Ле Дуарон, 75).

Предупреждения: Далберт, 32. Онора, 65. Перро, 72. Шарбоннье, 90+2.

Судья: Фраппар.

31 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

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