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«Ренн» после ничьей с «Краснодаром» проиграл «Анже»

23 октября 2020, 23:50
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«Ренн» на своем поле уступил «Анже» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата Франции. В составе гостей голы забили полузащитник Анжело Фюльжини и форвард Софьян Буфаль. У «Ренна» отличился — Адриен Юну.

«Анже» с 13 очками занимает 6-е место в лиге 1. «Ренн» — 15 баллов и третья строчка.

Напомним, во вторник «Ренн» сыграл вничью с «Краснодаром» в Лиге чемпионов (1:1).

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Ренн» — «Анже» — 1:2 (1:1)

Голы: Юну, 18 (1:0). Буфаль, 27 (1:1). Фюльжини, 57 (1:2).

«Ренн»: Гомис, Да Силва, А.Траоре, Агерд, Трюффер (Далберт, 71), Н`Зонзи, Гбохо (Дель Кастильо, 71), Камавинга (Гирасси, 61), Юну (Террье, 61), Тэ (Буриго, 82), Доку.

«Анже»: Бернардони, И.Траоре, Тома, Мансо, Эбосс (Думбья, 28), Мангани, Кабо (Бобишон, 71), Амаду, Фюльжини, Баокен (Диони, 80), Буфаль (Тиуб, 71).

Предупреждения: Н`Зонзи, 12. Да Силва, 45.

Судья: Пиньяр.

23 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

Ренн — Анже

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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