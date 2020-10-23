«Ренн» после ничьей с «Краснодаром» проиграл «Анже»
«Ренн» на своем поле уступил «Анже» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата Франции. В составе гостей голы забили полузащитник Анжело Фюльжини и форвард Софьян Буфаль. У «Ренна» отличился — Адриен Юну.
«Анже» с 13 очками занимает 6-е место в лиге 1. «Ренн» — 15 баллов и третья строчка.
Напомним, во вторник «Ренн» сыграл вничью с «Краснодаром» в Лиге чемпионов (1:1).
Чемпионат Франции. Лига 1
8-й тур
Голы: Юну, 18 (1:0). Буфаль, 27 (1:1). Фюльжини, 57 (1:2).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, А.Траоре, Агерд, Трюффер (Далберт, 71), Н`Зонзи, Гбохо (Дель Кастильо, 71), Камавинга (Гирасси, 61), Юну (Террье, 61), Тэ (Буриго, 82), Доку.
«Анже»: Бернардони, И.Траоре, Тома, Мансо, Эбосс (Думбья, 28), Мангани, Кабо (Бобишон, 71), Амаду, Фюльжини, Баокен (Диони, 80), Буфаль (Тиуб, 71).
Предупреждения: Н`Зонзи, 12. Да Силва, 45.
Судья: Пиньяр.
23 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
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