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Новости   //    Футбол   //    Франция

Раймон Доменек госпитализирован из-за проблем с почками

19:15
Раймон Доменек. Фото GFFN
Раймон Доменек. Фото GFFN
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Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек госпитализирован из-за проблем с почками, сообщает Le Dauphine Libere. Специалист начал испытывать боли в почках, когда приехал в спортивно-оздоровительный центр для произнесения речи.

Врачи диагностировали 68-летнему специалисту почеченые колики и отправили на операцию.

Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год. После ухода из сборной он не тренировал профессиональные команды, ограничившись непризнанной сборной Бретани.

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