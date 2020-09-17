Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек госпитализирован из-за проблем с почками, сообщает Le Dauphine Libere. Специалист начал испытывать боли в почках, когда приехал в спортивно-оздоровительный центр для произнесения речи.

Врачи диагностировали 68-летнему специалисту почеченые колики и отправили на операцию.

Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год. После ухода из сборной он не тренировал профессиональные команды, ограничившись непризнанной сборной Бретани.