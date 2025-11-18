Футбол
Сегодня, 05:27

Адвокаты Мбаппе: «Футболист просто добивается реализации своих законных прав, как поступил бы любой наемный работник»

Павел Лопатко

Представители экс-нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе сделали заявление по поводу требования к парижскому клубу выплатить 240 миллионов евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб игроку.

«Килиан Мбаппе не просит ни о чем, что выходило бы за рамки закона; он просто добивается реализации своих законных прав, как поступил бы любой наемный работник», — говорится в заявлении представителей 26-летнего футболиста, которое цитирует ESPN.

17 ноября начались слушания по трудовому спору между Мбаппе и «ПСЖ». Сторона футболиста утверждает, что клуб отказался переквалифицировать его контракт из срочного в бессрочный и не выплатил ему 55 миллионов евро зарплаты и бонусов. При этом «ПСЖ» предъявил встречные требования на 180 миллионов евро. В клубе настаивают на том, что нападающий не выполнил договоренность перейти в другую команду по контракту.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
«ПСЖ» — о суде с Мбаппе: «Мы делали все для мирного урегулирования, но он продолжал атаковать клуб»
