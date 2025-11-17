Футбол
Сегодня, 19:25

Источник: Мбаппе потребовал от «ПСЖ» компенсацию в 240 миллионов евро

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе требует от своего бывшего клуба «ПСЖ» 240 миллионов евро в качестве компенсации за нанесенный ущерб, сообщает Le Parisien.

В понедельник в Париже проходит слушание по трудовому спору между 26-летним футболистом и «ПСЖ». Как отмечает источник, Мбаппе обвинил парижан в отказе переквалифицировать его контракт из срочного в бессрочный, а также в невыплате заработной платы и бонусов в размере 55 миллионов евро.

«ПСЖ» предъявил встречные требования на 180 миллионов евро, утверждая, что форвард не выполнил договоренность перейти в другой клуб по контракту. По информации источника, перед трансфером в «Реал» Мбаппе отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на сумму 300 миллионов евро.

По окончании сезона-2023/24 Мбаппе не стал продлевать контракт с «ПСЖ» и перешел в испанскую команду на правах свободного агента. За парижан он выступал с 2017 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • H R

    Если делаете ставки -> infostavki.ru

    17.11.2025

  • Arturo

    Та-ту, а нам все мало)))

    17.11.2025

  • hottie

    «ПСЖ» предъявил встречные требования на 180 миллионов евро, утверждая, что форвард не выполнил договоренность перейти в другой клуб по контракту. По информации источника, перед трансфером в «Реал» Мбаппе отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на сумму 300 миллионов евро ---> Понятно, что ПСЖ хотели заработать на Мбаппе продав его хоть куда за большие бабки, но предложение очень странное. Ну неужели они думали, что он согласится к арабам ехать в расцвете карьеры? Так-то он наемный работник. Заставить нельзя же принудительно. Да и какой контракт на переход в другой клуб еще? Новый клуб = новый контракт.

    17.11.2025

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости