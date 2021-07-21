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«ПСЖ» представил гостевую форму на сезон-2021/22

10:24
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«ПСЖ» представил гостевую форму на сезон-2021/22. Новый комплект выполнен в белом и розовом цветах.

«Футболка клуба сделана из переработанного полиэстера, большая часть которого производится из пластиковых бутылок», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Экипировку можно будет купить с 28 июля.

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