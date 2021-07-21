«ПСЖ» представил гостевую форму на сезон-2021/22. Новый комплект выполнен в белом и розовом цветах.

«Футболка клуба сделана из переработанного полиэстера, большая часть которого производится из пластиковых бутылок», — отмечается в сообщении пресс-службы.

? All the info you need on our brand new 2??1??/2??2?? jersey!#??? — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 21, 2021

Экипировку можно будет купить с 28 июля.