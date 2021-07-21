«ПСЖ» представил гостевую форму на сезон-2021/22
10:24
«ПСЖ» представил гостевую форму на сезон-2021/22. Новый комплект выполнен в белом и розовом цветах.
«Футболка клуба сделана из переработанного полиэстера, большая часть которого производится из пластиковых бутылок», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Экипировку можно будет купить с 28 июля.
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