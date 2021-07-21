«Монако» не интересуется Влашичем

Информация итальянского журналиста Руди Галетти о том, что «Монако» вступил в борьбу за полузащитника ЦСКА Николу Влашича, не соответствует действительности.

Как стало известно «СЭ» от источника в клубе из княжества, монегаски не проявляли интерес к 23-летнему игроку сборной Хорватии и тем более не предлагали за него 30 миллионов евро.

«Он действительно нужен сегодняшнему «Милану». Что думают в Италии о возможном переходе Влашича