Неймар привык, что его освистывают

Нападающий «ПСЖ» Неймар после победы в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции над «Страсбуром» (1:0) подчеркнул, что понимает фанатов команды и не имеет ничего против них.

27-летний бразилец провел первую игры за парижан и забил победный гол в добавленное время. Перед матчем его освистали фанаты, а также они вывесили несколько оскорбительных баннеров в его адрес.

— Я понимаю фанатов и знаю, что им было тяжело, — приводит GFFN слова Неймара. — Но теперь я игрок «ПСЖ». Нет, у меня нет конкретного сообщения для них. Я привык к тому, что меня освистывают на протяжении всей карьеры. Сейчас я буду играть каждый матч, как будто на выезде. Обидно, я ничего не имею против фанатов...

Все знали, что я хотел уйти. Я сказал это несколько раз. Не хочу вдаваться в подробности. Эта страница перевернута. Я игрок «ПСЖ» и буду отдавать все силы на поле.