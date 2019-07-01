Неймар и Мбаппе представили форму "ПСЖ" на следующий сезон. Видео

"ПСЖ" представил форму на сезоне-2019/20. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

Цветовая гамма формы осталась неизменной, посередине появились две вертикальные полосы белого цвета и одна - красного. На видеоролике форму демонстрируют игроки команды, в том числе Неймар и Кильян Мбаппе. Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в "Барселону".

"ПСЖ" в прошлом сезоне стал чемпионом Франции, но не сумел выиграть внутренние кубковые турниры. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/8 финала, где уступила "МЮ".

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