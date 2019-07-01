Неймар и Мбаппе представили форму "ПСЖ" на следующий сезон. Видео

"ПСЖ" представил форму на сезоне-2019/20. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.
Цветовая гамма формы осталась неизменной, посередине появились две вертикальные полосы белого цвета и одна - красного. На видеоролике форму демонстрируют игроки команды, в том числе Неймар и Кильян Мбаппе. Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в "Барселону".
"ПСЖ" в прошлом сезоне стал чемпионом Франции, но не сумел выиграть внутренние кубковые турниры. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/8 финала, где уступила "МЮ".
🆕👕⚡️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 30 июня 2019 г.
C'est l'heure ! Découvrez la nouvelle tunique du @PSG_inside pour la saison 1⃣9⃣/2⃣0⃣ ! 👀🔥
Welcome @All 👋
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/3GAqXfBheE
Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр