Мужчина с Библиями проник на виллу Неймара, он хотел передать футболисту «слово Божье»

По данным источника, нарушитель порядка оказался в нескольких метрах от входной двери. У него была сумка с несколькими Библиями. Мужчину задержала полиция. Он объяснил полицейским, что хотел передать игроку «слово Божье».

Личность мужчины не раскрывается, однако известно, что это 26-летний анголец. После выяснения обстоятельств его отправили в психиатрическую больницу.

В марте 2021 года неизвестные проникли в дома Анхеля Ди Марии и родителей Маркиньюса. Это произошло во время матча парижан против «Нанта».