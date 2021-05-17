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Мужчина с Библиями проник на виллу Неймара, он хотел передать футболисту «слово Божье»

19:45
Неймар. Фото lequipe.fr.
Неймар. Фото lequipe.fr.
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По данным источника, нарушитель порядка оказался в нескольких метрах от входной двери. У него была сумка с несколькими Библиями. Мужчину задержала полиция. Он объяснил полицейским, что хотел передать игроку «слово Божье».

Личность мужчины не раскрывается, однако известно, что это 26-летний анголец. После выяснения обстоятельств его отправили в психиатрическую больницу.

В марте 2021 года неизвестные проникли в дома Анхеля Ди Марии и родителей Маркиньюса. Это произошло во время матча парижан против «Нанта».

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