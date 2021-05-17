Фанаты «Монако» выбрали Головина лучшим игроком матча с «Ренном»
17:59
Полузащитник «Монако» Александр Головин стал лучшим футболистом монегасков в матче 37-го тура лиги 1 против «Ренна» (2:1) по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.
В этой встрече россиянин отдал результативную передачу и забил победный гол.
24-летний футболист провел 24 матча за «Монако» во всех турнирах в текущем сезоне и забил шесть мячей при девяти голевых передачах.
Дополнительная информация:
https://www.asmonaco.com/aleksandr-golovin-mvp-by-iqoniq-contre-le-stade-rennais/
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