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Дракслер подписал новый трехлетний контракт с «ПСЖ»

19:59
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Полузащитник Юлиан Дракслер продлил контракт с «ПСЖ», сообщает пресс-служба французского клуба в Instagram. Новое соглашение рассчитано на три сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний немец не станет продлевать контракт с французским клубом и уйдет из команды на правах свободного агента.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года. В сезоне-2020/21 немец провел 34 матча за парижан, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO-xeSmoWaU/

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