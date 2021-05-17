Дракслер подписал новый трехлетний контракт с «ПСЖ»
19:59
Полузащитник Юлиан Дракслер продлил контракт с «ПСЖ», сообщает пресс-служба французского клуба в Instagram. Новое соглашение рассчитано на три сезона.
Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний немец не станет продлевать контракт с французским клубом и уйдет из команды на правах свободного агента.
Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года. В сезоне-2020/21 немец провел 34 матча за парижан, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.
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