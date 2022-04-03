«Метц» — «Монако»: Головин выйдет в стартовом составе

В рамках 30-го тура чемпионата Франции «Метц» на своем поле примет «Монако». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 31 матч за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть голевых передач.

«Монако» занимает седьмое место в лиге 1 после 29 матчей (44 очка). «Метц» идет в зоне вылета, занимая 19-ю строчку (23 очка).