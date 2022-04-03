Гол Ажорка с пенальти принес «Страсбургу» победу над «Лансом»

«Страсбург» одержал победу над «Лансом» (1:0) в матче 30-го тура лиги 1.

Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге.

Единственный мяч в игре на 67-й минуте с пенальти забил нападающий хозяев Людовик Ажорк.

Таким образом, «Страсбург» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» с 44 баллами остался на восьмой позиции.