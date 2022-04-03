Гол Ажорка с пенальти принес «Страсбургу» победу над «Лансом»
«Страсбург» победил «Ланс» в матче чемпионата Франции
«Страсбург» одержал победу над «Лансом» (1:0) в матче 30-го тура лиги 1.
Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге.
Единственный мяч в игре на 67-й минуте с пенальти забил нападающий хозяев Людовик Ажорк.
Таким образом, «Страсбург» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» с 44 баллами остался на восьмой позиции.
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|53
|
3
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|29
|15
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|45-27
|53
|
4
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|30
|15
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|51
|
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|
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|
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|
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|29
|9
|8
|12
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|35
|
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|29
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|
15
|Труа
|29
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|8
|14
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|
16
|Лорьян
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|6
|10
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|24-43
|28
|
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|29
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|
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Ницца – Ренн
|1 : 1
|2.04
|20:00
|
Лилль – Бордо
|0 : 0
|3.04
|14:00
|
Страсбур – Ланс
|1 : 0
|3.04
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|3.04
|16:00
|
Метц – Монако
|- : -
|3.04
|16:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|3.04
|16:00
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|3.04
|16:00
|
Труа – Реймс
|- : -
|3.04
|18:05
|
Лион – Анже
|- : -
|3.04
|21:45
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн
|17
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ПСЖ
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Кильян Мбаппе
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|
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