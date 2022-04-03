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Гол Ажорка с пенальти принес «Страсбургу» победу над «Лансом»

«Страсбург» победил «Ланс» в матче чемпионата Франции
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Страсбург» одержал победу над «Лансом» (1:0) в матче 30-го тура лиги 1.

Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге.

Единственный мяч в игре на 67-й минуте с пенальти забил нападающий хозяев Людовик Ажорк.

Таким образом, «Страсбург» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице лиги 1. «Ланс» с 44 баллами остался на восьмой позиции.

Франция. Лига 1. 30-й тур
03 апр, 14:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:0
Ланс
Голы
Айорк, 67 (1:0)
Нереализованный пенальти
Гамейро 71
Страсбур
Селс Гильбер Каси Ньямси Джику Аолу (Диарра, 68) Льенар (Фила, 90+3) Беллегард Сиссоко Гамейро (Диалло, 83) Айорк
Ланс
Лека Ву Медина Гради (Берг, 87) Фофана Клаусс (Мачадо, 83) Да Кошта (Какюта, 72) Дукуре Ганаго (Саид, 72) Калимуэндо Франковски (Бальде, 83)
Предупреждения
Гильбер 5’, Льенар 27’, Аолу 37’  -  Дукуре 30’
Судьи
Летексье (Франция)

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Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
3
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
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Ницца – Ренн
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 - : -
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