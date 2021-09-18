Вайналдум жалеет о переходе в «ПСЖ»
Полузащитник «ПСЖ» Джоржиньо Вайналдум жалеет о переходе во французский клуб, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, друг 30-летнего нидерландца сообщил, что игрок чувствует себя плохо, а переход в «ПСЖ» стал ошибкой.
Вайналдум перешел в «ПСЖ» из «Ливерпуля» летом 2021 года в качестве свободного агента. За парижан хавбек провел 6 матчей и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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