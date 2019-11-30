«Марсель» обыграл «Брест», пропустив и забив на последних минутах
«Марсель» на своем поле переиграл «Брест» в матче 15-го тура чемпионата Франции (2:1). Первый тайм обошелся без голов. Сразу после перерыва Буна Сарр вывел провансальцев вперед. На 88-й минуте Ирвин Кардона сравнял счет, но сразу же «Брест» пропустил второй мяч.
«Марсель» остался на втором месте в таблице, а «Брест» опустился на 14-ю строчку.
Чемпионат Франции
Лига 1
15 тур
«Марсель» — «Брест» — 2:1 (0:0)
Голы: Сарр, 56 (1:0). Кардона, 88 (1:1). Радоньич, 89 (2:1).
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Амави, Сарр (Радоньич, 74), Чалета-Цар, Камара, Стротман, Сансон, Ронжье, Пайет (Жермен, 88), Бенедетто (Лопес, 80).
«Брест»: Ларсоннье, Кастеллетто, Перро, Байн, Фоссюрье, Лан (Менди, 73), Отре (Грансир, 69), Белькебла (Баттоккио, 64), Диалло, Шарбоннье, Кардона.
Предупреждения: Диалло, 20. Менди, 90+8.
Судья: Амель.
29 ноября. Марсель. Стадион «Велодром».
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