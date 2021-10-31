«Лион» нашел замену Азмуну в лице форварда «Реала» Диаса
«Лион» хочет подписать доминиканского нападающего «Реала» Мариано Диаса, информирует MSV Foot. Как отмечается, приобретение форварда «Зенита» Сердара Азмуна выглядит слишком сложным.
Ранее сообщалось, что «Лион» готов предложить 26-летнему Азмуну контракт на 4 года и заплатить за иранского форварда 7-8 млн евро.
28-летний Диас выступал за «Лион» в сезоне 2017/18, затем он вернулся в «Реал», за который выступает с юношеских лет.
В этом сезоне Диас провел за «Королевский клуб» всего 1 матч и отдал 1 результативную передачу. В матче 12-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (2:1) он получил перелом носа, хотя провел на поле все 90 минут.
Азмун же является в «Зените» одним из главных футболистов. В этом сезоне он провел 14 матчей за клуб, забил 7 голов и отдал 2 передачи.
?EXCLUSIF:— ??? ??? (@MSVFoot) October 30, 2021
L'Olympique Lyonnais souhaiterait signer Mariano Diaz du Real Madrid. Le dossier Azmoun ?tant complexe, c'est vers le Dominicain que le board des Gones se serait tourn?. #OL #OlympiqueLyonnais #RealMadrid pic.twitter.com/FvwFzIRj0l
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