«Труа» и «Ренн» сыграли вничью
«Труа» сыграл вничью с «Ренном» (2:2) в матче 12-го тура чемпионата Франции.
«Ренн» набрал 19 очков и занимает пятое место. У «Труа» 13 очков и 14-я позиция.
«Бордо» дома обыграл «Реймс» (3:2). «Монпелье» выиграл у «Нанта» (2:0). «Страсбур» разгромил «Лорьян» (4:0).
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
«Бордо» — «Реймс» — 3:2 (0:1)
Голы: Экитике, 37 (0:1). Локо, 63 (0:2). Адли, 73 (1:2). Бриан, 78 (2:2). Бриан, 90+5 — с пенальти (3:2).
«Бордо»: Костиль, Косьельни (Медьюб, 46), Мангаш, Грегерсен, Пембеле, Франсержиу (Бриан, 66), Адли, Лаку, Элис (Кватенг, 90+6), Дилросюн (Калу, 46), Уден (Мара, 46).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Матусива, Кассама (Сиссоко, 58), Мбюкю (Лопи, 86), Туре (Коффи, 86), Экитике (Кеббаль, 58), Флип (Локо, 59).
Предупреждения: Франсержиу, 54. Фас, 77. Адли, 81. Кеббаль, 84.
Судья: Ваттеллье.
31 октября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».
«Монпелье» — «Нант» — 2:0 (0:0)
Голы: Молле, 64 (1:0). Вахи, 71 (2:0).
«Монпелье»: Омлин, Сако, Суке (Самбия, 79), Ферри, Ристич, Саванье, Молле (Джоаккини, 79), Шотар, Эстев, Жермен (Вахи, 60), Мавидиди.
«Нант»: Лафон, Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Чиривелья (Мутуссами, 77), Перейра де Са, Саймон, Коко (Эмон, 68), Коло Муани.
Предупреждения: Аппиа, 35. Саванье, 37. Сако, 42. Траоре, 44. Паллуа, 73. Жиротто, 90. Кастеллетто, 90+4. Ферри, 90+4.
Судья: Дешепи.
31 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».
«Страсбур» — «Лорьян» — 4:0 (3:0)
Голы: Айорк, 28 (1:0). Диалло, 39 (2:0). Диалло, 45+1 (3:0). Томассон, 64 (4:0).
«Страсбур»: Селс, Джикю, Гильбер, Каси, Ньямси, Перрен, Томассон (Льенар, 74), Прцич (Аолу, 73), Сиссоко (Беллегард, 66), Диалло (Уорис, 84), Айорк (Сахи, 84).
«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Енц (Баптист, 77), Игор Силва, Ляпорт (Морель, 46), Мендес, Лемуан, Буагар (Ле Фе, 46), Моффи (Самбу, 83), С.Диарра (Грбич, 35).
Предупреждение: Сиссоко, 36.
Судья: Батта.
31 октября. Страсбург. Стадион «ла Мено».
«Труа» — «Ренн» — 2:2 (2:1)
Голы: Агерд, 9 (0:1). Рами, 38 (1:1). Дингоме, 40 (2:1). Террье, 81 (2:2).
«Труа»: Гальон, Рами, Жиродон, Сальмье, Бьянкон, Каборе (Домингес, 82), Шавалерен, Куаме, Дингоме (Коне, 54), Рипар (Шадли, 82), Бальде (Сук Хюн Джун, 71).
«Ренн»: Гомис, Траоре, Мелинг (Трюффер, 69), Агерд, Омари, Буриго, Сантамария (Гирасси, 69), Тэ, Лаборд, Террье, Сулемана (Майер, 63).
Предупреждение: Сулемана, 30.
Судья: Стина.
31 октября. Труа. Стадион «Стад де л'Об».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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