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«Труа» и «Ренн» сыграли вничью

19:21
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«Труа» сыграл вничью с «Ренном» (2:2) в матче 12-го тура чемпионата Франции.

«Ренн» набрал 19 очков и занимает пятое место. У «Труа» 13 очков и 14-я позиция.

«Бордо» дома обыграл «Реймс» (3:2). «Монпелье» выиграл у «Нанта» (2:0). «Страсбур» разгромил «Лорьян» (4:0).

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Бордо» — «Реймс» — 3:2 (0:1)

Голы: Экитике, 37 (0:1). Локо, 63 (0:2). Адли, 73 (1:2). Бриан, 78 (2:2). Бриан, 90+5 — с пенальти (3:2).

«Бордо»: Костиль, Косьельни (Медьюб, 46), Мангаш, Грегерсен, Пембеле, Франсержиу (Бриан, 66), Адли, Лаку, Элис (Кватенг, 90+6), Дилросюн (Калу, 46), Уден (Мара, 46).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Матусива, Кассама (Сиссоко, 58), Мбюкю (Лопи, 86), Туре (Коффи, 86), Экитике (Кеббаль, 58), Флип (Локо, 59).

Предупреждения: Франсержиу, 54. Фас, 77. Адли, 81. Кеббаль, 84.

Судья: Ваттеллье.

31 октября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

«Монпелье» — «Нант» — 2:0 (0:0)

Голы: Молле, 64 (1:0). Вахи, 71 (2:0).

«Монпелье»: Омлин, Сако, Суке (Самбия, 79), Ферри, Ристич, Саванье, Молле (Джоаккини, 79), Шотар, Эстев, Жермен (Вахи, 60), Мавидиди.

«Нант»: Лафон, Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Чиривелья (Мутуссами, 77), Перейра де Са, Саймон, Коко (Эмон, 68), Коло Муани.

Предупреждения: Аппиа, 35. Саванье, 37. Сако, 42. Траоре, 44. Паллуа, 73. Жиротто, 90. Кастеллетто, 90+4. Ферри, 90+4.

Судья: Дешепи.

31 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».

«Страсбур» — «Лорьян» — 4:0 (3:0)

Голы: Айорк, 28 (1:0). Диалло, 39 (2:0). Диалло, 45+1 (3:0). Томассон, 64 (4:0).

«Страсбур»: Селс, Джикю, Гильбер, Каси, Ньямси, Перрен, Томассон (Льенар, 74), Прцич (Аолу, 73), Сиссоко (Беллегард, 66), Диалло (Уорис, 84), Айорк (Сахи, 84).

«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Енц (Баптист, 77), Игор Силва, Ляпорт (Морель, 46), Мендес, Лемуан, Буагар (Ле Фе, 46), Моффи (Самбу, 83), С.Диарра (Грбич, 35).

Предупреждение: Сиссоко, 36.

Судья: Батта.

31 октября. Страсбург. Стадион «ла Мено».

«Труа» — «Ренн» — 2:2 (2:1)

Голы: Агерд, 9 (0:1). Рами, 38 (1:1). Дингоме, 40 (2:1). Террье, 81 (2:2).

«Труа»: Гальон, Рами, Жиродон, Сальмье, Бьянкон, Каборе (Домингес, 82), Шавалерен, Куаме, Дингоме (Коне, 54), Рипар (Шадли, 82), Бальде (Сук Хюн Джун, 71).

«Ренн»: Гомис, Траоре, Мелинг (Трюффер, 69), Агерд, Омари, Буриго, Сантамария (Гирасси, 69), Тэ, Лаборд, Террье, Сулемана (Майер, 63).

Предупреждение: Сулемана, 30.

Судья: Стина.

31 октября. Труа. Стадион «Стад де л'Об».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Рома
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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