Источник: Зидан подписал контракт на 4 года и будет тренировать Францию до ЧМ-2030

Контракт нового главного тренера сборной Франции Зинедина Зидана с федерацией футбола Франции (ФФФ) будет рассчитан на 4 года, сообщает L'Equipe.

По информации источника, документы были подписаны до вступления в силу во Франции нового закона о спорте, который устанавливает потолок зарплат в размере 450 тысяч евро в год.

Таким образом, ФФФ не пришлось запрашивать специальное разрешение у правительства, а условия соглашения с Зиданом, включая его оклад, останутся полностью конфиденциальными.

Ожидается, что официальная презентация нового главного тренера сборной Франции состоится во вторник, 28 июля.

С 2012 года сборную Франции возглавлял Дидье Дешам. Он покинул пост главного тренера национальной команды после матча за третье место со сборной Англии (4:6) на чемпионате мира-2026.