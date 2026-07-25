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Сегодня, 03:34

Источник: Зидан подписал контракт на 4 года и будет тренировать Францию до ЧМ-2030

Евгений Козинов
Корреспондент

Контракт нового главного тренера сборной Франции Зинедина Зидана с федерацией футбола Франции (ФФФ) будет рассчитан на 4 года, сообщает L'Equipe.

По информации источника, документы были подписаны до вступления в силу во Франции нового закона о спорте, который устанавливает потолок зарплат в размере 450 тысяч евро в год.

Таким образом, ФФФ не пришлось запрашивать специальное разрешение у правительства, а условия соглашения с Зиданом, включая его оклад, останутся полностью конфиденциальными.

Ожидается, что официальная презентация нового главного тренера сборной Франции состоится во вторник, 28 июля.

С 2012 года сборную Франции возглавлял Дидье Дешам. Он покинул пост главного тренера национальной команды после матча за третье место со сборной Англии (4:6) на чемпионате мира-2026.

Зинедин Зидан.Франции некогда горевать — вот-вот начнется эра Зидана. Вернет ли Зизу великую сборную на вершину мира?

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Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
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 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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