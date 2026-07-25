Источник: Зидан подписал контракт на 4 года и будет тренировать Францию до ЧМ-2030
Контракт нового главного тренера сборной Франции Зинедина Зидана с федерацией футбола Франции (ФФФ) будет рассчитан на 4 года, сообщает L'Equipe.
По информации источника, документы были подписаны до вступления в силу во Франции нового закона о спорте, который устанавливает потолок зарплат в размере 450 тысяч евро в год.
Таким образом, ФФФ не пришлось запрашивать специальное разрешение у правительства, а условия соглашения с Зиданом, включая его оклад, останутся полностью конфиденциальными.
Ожидается, что официальная презентация нового главного тренера сборной Франции состоится во вторник, 28 июля.
С 2012 года сборную Франции возглавлял Дидье Дешам. Он покинул пост главного тренера национальной команды после матча за третье место со сборной Англии (4:6) на чемпионате мира-2026.
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3
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4
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
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|18:15
|Ланс – Осер
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|21:45
|Ле Ман – Брест
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|21:45
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|21:45
|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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|Анже – Лилль
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|23.08
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|21:45
|ПСЖ – Ренн
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