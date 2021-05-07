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«Лилль» обыграл «Ланс» и продолжает лидировать в чемпионате Франции

7 мая 2021, 23:54
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«Лилль» победил «Ланс» (3:0) в матче 36-го тура чемпионата Франции.

Дубль сделал Бурак Йылмаз, также отличился Жонатан Давид. Хозяева играли в меньшинстве после удаления Клемана Мишлена на 35-й минуте.

«Лилль» набрал 79 очков и продолжает лидировать в чемпионате. У идущего вторым «ПСЖ» 75 очков и матч в запасе. «Ланс» на шестом месте — 56 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

«Ланс» — «Лилль» — 0:3 (0:2)

Голы: Бурак Йылмаз, 4 — с пенальти (0:1). Бурак Йылмаз, 40 (0:2). Давид, 60 (0:3).

«Ланс»: Лека, Мишлен, Фортес, Гради, Баде, Какюта (Сотока, 72), Каюзак, Фофана (Да Кошта, 85), Клаусс (Бура, 67), Дукуре (Маурисио, 85), Ганаго (Калимуэндо, 72).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Пье, 75), Мандава, Ботман, Шека (Брадарич, 85), Сумаре, Давид (Иконе, 67), Бурак Йылмаз (Юсуф Языджи, 75), Бамба, Араужу (Веа, 67).

Предупреждения: Мишлен, 29. Араужу, 39. Жозе Фонти, 65. Фортес, 67.

Удаление: Мишлен, 35.

Судья: Тюрпен (Франция).

7 мая. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

Ланс — Лилль

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