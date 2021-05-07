«Лилль» обыграл «Ланс» и продолжает лидировать в чемпионате Франции
«Лилль» победил «Ланс» (3:0) в матче 36-го тура чемпионата Франции.
Дубль сделал Бурак Йылмаз, также отличился Жонатан Давид. Хозяева играли в меньшинстве после удаления Клемана Мишлена на 35-й минуте.
«Лилль» набрал 79 очков и продолжает лидировать в чемпионате. У идущего вторым «ПСЖ» 75 очков и матч в запасе. «Ланс» на шестом месте — 56 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1
36-й тур
«Ланс» — «Лилль» — 0:3 (0:2)
Голы: Бурак Йылмаз, 4 — с пенальти (0:1). Бурак Йылмаз, 40 (0:2). Давид, 60 (0:3).
«Ланс»: Лека, Мишлен, Фортес, Гради, Баде, Какюта (Сотока, 72), Каюзак, Фофана (Да Кошта, 85), Клаусс (Бура, 67), Дукуре (Маурисио, 85), Ганаго (Калимуэндо, 72).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Пье, 75), Мандава, Ботман, Шека (Брадарич, 85), Сумаре, Давид (Иконе, 67), Бурак Йылмаз (Юсуф Языджи, 75), Бамба, Араужу (Веа, 67).
Предупреждения: Мишлен, 29. Араужу, 39. Жозе Фонти, 65. Фортес, 67.
Удаление: Мишлен, 35.
Судья: Тюрпен (Франция).
7 мая. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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