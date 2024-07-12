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Сегодня, 06:29

Клуб из Саудовской Аравии может подписать Маркиньоса

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летним бразильцем интересуется клуб из Саудовской Аравии. Контракт защитника с парижанами рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Маркиньос провел 36 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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