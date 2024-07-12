Клуб из Саудовской Аравии может подписать Маркиньоса
Защитник «ПСЖ» Маркиньос может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 30-летним бразильцем интересуется клуб из Саудовской Аравии. Контракт защитника с парижанами рассчитан до лета 2028 года.
В минувшем сезоне Маркиньос провел 36 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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4
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|0
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5
|Ницца
|0
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|Лион
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7
|Ланс
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8
|Марсель
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10
|Ренн
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11
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12
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|0-0
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13
|Страсбур
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|0
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14
|Нант
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
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|0
|0-0
|0
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16
|Осер
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|0-0
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17
|Анже
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|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
|- : -
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
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|18.08
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Ренн – Лион
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Тулуза – Нант
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