Клуб из Саудовской Аравии может подписать Маркиньоса

Защитник «ПСЖ» Маркиньос может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летним бразильцем интересуется клуб из Саудовской Аравии. Контракт защитника с парижанами рассчитан до лета 2028 года.

В минувшем сезоне Маркиньос провел 36 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.