RMC Sport: Мбаппе планирует купить французский клуб «Кан»
Семья нападающего «Реала» Килиана Мбаппе заинтересована в покупке французского клуба «Кан», сообщает RMC Sport.
По информации источника, семья 25-летнего француза хочет развиваться «по-американски», расширяя свой капитал.
Мбаппе в детстве занимался в академии «Кана». С сезона-2019/20 команда выступает во втором по силе французском дивизионе.
В начале июня о переходе нападающего объявил «Реал». Его официальная презентация в качестве футболиста мадридцев состоится 16 июля. Ранее Мбаппе играл за «ПСЖ» и «Монако».
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3
|Брест
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|0
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4
|Лилль
|0
|0
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|0-0
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5
|Ницца
|0
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6
|Лион
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7
|Ланс
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8
|Марсель
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9
|Реймс
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10
|Ренн
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11
|Тулуза
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|0
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|0-0
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12
|Монпелье
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|0
|0
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13
|Страсбур
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|0
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|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
|- : -
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
|- : -
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Тулуза – Нант
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