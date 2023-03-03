AFP: прокуратура предъявила Хакими обвинение в изнасиловании

Прокуратура Нантера предъявила защитнику «ПСЖ» Ашрафу Хакими обвинение в изнасиловании, сообщает AFP.

В четверг, 2 марта игрок дал показания полицейским, после чего судья предъявил ему обвинения и поместил под судебный надзор.

Ранее «ПСЖ» выступил с заявлением после обвинения Хакими в изнасиловании. Клуб поддержал 24-летнего игрока, который отвергает обвинения.

Об обвинениях в адрес Хакими стало известно 27 февраля. В полицию Парижа обратилась девушка, которая утверждает, что пострадала от насилия со стороны игрока.