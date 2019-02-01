Головин в заявке "Монако" на игру с "Тулузой"

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в список футболистов, вызванных главным тренером Леонарду Жардимом на матч 23-го тура чемпионата Франции против "Тулузы", сообщает официальный Твиттер монегасков.

Заявка выглядит следующим образом:

Вратари – Бенальо, Субашич;

защитники – Балло-Туре, Бадиашиле, Хенрикс, Глик, Сидибе, Жемерсон, Пьер-Габриэль;

полузащитники – Фабрегас, Рони Лопеш, Силва, Диоп, Головин, Мартинш, Силва, Тюрам-Юльен;

нападающие – Фалькао, Винисиус.

"Монако" – "Тулуза": чемпионат Франции, онлайн-трансляция, 2 февраля, начало – 22.00 (мск).