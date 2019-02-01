Головин в заявке "Монако" на игру с "Тулузой"

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в список футболистов, вызванных главным тренером Леонарду Жардимом на матч 23-го тура чемпионата Франции против "Тулузы", сообщает официальный Твиттер монегасков.
Заявка выглядит следующим образом:
Вратари – Бенальо, Субашич;
защитники – Балло-Туре, Бадиашиле, Хенрикс, Глик, Сидибе, Жемерсон, Пьер-Габриэль;
полузащитники – Фабрегас, Рони Лопеш, Силва, Диоп, Головин, Мартинш, Силва, Тюрам-Юльен;
нападающие – Фалькао, Винисиус.
"Монако" – "Тулуза": чемпионат Франции, онлайн-трансляция, 2 февраля, начало – 22.00 (мск).
🔴⚪️ Le groupe pour Toulouse - #ASMTFC pic.twitter.com/VkMdHzNlGx– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 1 февраля 2019 г.
Загрузка...