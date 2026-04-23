Энрике — о дубле Кварацхелии в ворота «Нанта»: «Он думал, что это матч Лиги чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру вингера Хвичи Кварацхелии в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Нантом».

Встреча проходила 22 апреля в Париже и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. 25-летний Кварацхелия отметился дублем в этом матче.

«Хвича демонстрировал высокий уровень игры на протяжении всего сезона. Я говорю не о его качестве игры, потому что об этом все знают. Но я говорю о его характере, о том, как он защищается, независимо от матча. А это действительно важно. Он думал, что это матч Лиги чемпионов», — цитирует Энрике beIN Sports.

В сезоне-2025/26 Кварацхелия провел 42 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 9 результативных передач.

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