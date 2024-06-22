Бердыева заманили в Азербайджан. Топовый тренер больше не востребован в России?

71-летний специалист нашел новую команду.

22 июня спортивный директор азербайджанского «Турана» Самед Насибов сообщил, что Курбан Бердыев стал новым главным тренером команды. Срок контракта — «2+1».

«Вчера вечером он прибыл в Баку, а уже сегодня мы заключили с ним контракт, — цитирует Насибова Sport24. — Все отлично, переговоры прошли быстро и хорошо. Изначально мы хотели подписать Бердыева на один год с возможностью продления, но в ходе переговоров и обсуждения нюансов изменили сроки соглашения. «Туран» следил за работой Курбана Бекиевича. Наш клуб понимал, что с этим тренером можно построить долгосрочный проект».

«Туран» — команда премьер-лиги Азербайджана из города Товуз. Клуб был основан в 1992 году и становился чемпионом страны в сезоне-1993/94. Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава «Турана» в 6,93 миллиона евро. В минувшем сезоне клуб из Товуза занял шестое место в чемпионате с 48 очками.

Последним местом работы Бердыева было махачкалинское «Динамо». В российской команде специалист работал главным тренером с июля 2023-го до февраля 2024 года. Вместе с Бердыевым клуб из Махачкалы в прошлом сезоне ушел на зимнюю паузу в статусе лидера первой лиги с 37 очками после 20 матчей.

В апреле 2024-го Бердыев вернулся в «Динамо», где занял пост советника президента. По итогу сезона-2023/24 дагестанская команда вышла в РПЛ впервые в своей истории. 21 июня президент клуба Шамиль Газизов сообщил о прекращении сотрудничества с Бердыевым.

Курбан Бердыев. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Бердыев заканчивает с нами работу, — сказал Газизов «СЭ». — Он продолжит ее в Азербайджане. Тепло с нами пообщался, получил награду «Заслуженный тренер Республики Дагестан» от главы нашей республики на церемонии награждения. Мы не расстаемся, все время на связи. Двигаемся дальше. Спасибо большое Курбану Бекиевичу, что поделился своим большим опытом. Это очень приятно».

Складывается впечатление, что Бердыев теперь не востребован в России, а в частности — в РПЛ. До махачкалинского «Динамо» двукратный чемпион с «Рубином» провел короткий и неудачный отрезок в «Сочи» в 2023 году, откуда был уволен за 36 дней.

В июне-ноябре 2022 года специалист тренировал иранский «Трактор». С мая 2021-го по июнь 2022 Бердыев работал в «Кайрате». Вместе с казахстанским клубом россиянин выиграл Кубок страны и взял бронзовые медали в сезоне-2021. Тем не менее фан-клуб «Кайрата» критиковал Бердыева за его оборонительный футбол и призывал уйти в отставку, что позже и случилось.

Последний удачный отрезок тренерский карьеры у Бердыева был в «Ростове». В сезоне-2015/16 специалист привел команду к серебряным медалям — к лучшему результату клуба в истории. В сезоне-2016/17 «Ростов» дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где потерпел поражение по сумме двух встреч от будущего победителя турнира «Манчестер Юнайтед» (1:2).