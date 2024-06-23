Вагнер после ЦСКА сменил 10 клубов. И теперь будет играть до 41

Его новая команда не из Европы.

Бывший футболист ЦСКА, кажется, не планирует завершать карьеру. 40-летний Вагнер Лав сегодня подписал контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Бразилии «Аваи». Нападающий будет выступать за коллектив из штата Санта-Катарина до конца мая 2025 года.

Последним клубом Вагнера был «Атлетико Гойяненсе» из высшей лиги чемпионата Бразилии (серия А). В сезоне-2023/24 трехкратный чемпион России провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

До объявления о переходе в «Аваи» агент Вагнера Эвандро Феррейра в сотый раз прогревал тему с возможным возвращением бразильца в ЦСКА. Представитель бразильца говорил, что трансфер в клуб РПЛ станет отличным подарком на его юбилей. 11 июня футболисту исполнилось 40 лет.

«Лучшим подарком для Вагнера на юбилей было бы приглашение в ЦСКА, — приводит слова Феррейры Sport24. — Он был бы очень рад закончить свою карьеру в этом клубе».

ЦСКА — особенный клуб в карьере Вагнера. С армейцами он взял 14 трофеев, включая Кубок УЕФА-2004/05, три чемпионства России, а также шесть Кубков и четыре Суперкубка страны. Бразилец неоднократно называл прекрасным время, проведенное в составе москвичей. В общей сложности нападающий провел за ЦСКА 259 матчей и забил 124 гола.

Фото Global Look Press

После ухода из ЦСКА в июле 2013 года Вагнер сменил 10 клубов. Уроженец Рио-де-Жанейро поиграл в разных уголках мира — от Бразилии до Турции, Франции и Казахстана:

«Шаньдун Лунэн» (Китай);

«Коринтианс» (Бразилия);

«Монако» (Франция);

«Аланьяспор» (Турция);

«Бешикташ» (Турция);

«Коринтианс» (Бразилия);

«Кайрат» (Казахстан);

«Мидтьюлланд» (Дания);

«Спорт Ресифи» (Бразилия);

«Атлетико Гойяненсе» (Бразилия);

«Аваи» (Бразилия).

При этом в прессе неоднократно появлялись сообщения о возможном возвращении Вагнера в ЦСКА в последние несколько лет. Летом 2020 года нападающий был максимально близок к трансферу в российскую команду. В итоге переход не состоялся, а Вагнер оказался в «Кайрате». По словам бразильца, его не взяли в ЦСКА из-за советов врачей.

«Врач, не знаю, кто именно, сказал, что мне осталось играть в футбол всего год, — говорил Вагнер в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в феврале 2024 года. — Говорили, что у меня проблемы с коленом. Поэтому ЦСКА от меня в 2020 году отказался. Только поэтому я не вернулся в клуб».

Вагнер Лав в ЦСКА. 2013 год. Фото Александр Федоров, «СЭ»

С тех пор прошло уже четыре года, а Вагнер все еще в строю и чувствует себя отлично в физическом плане. Футболист допускает, что будет играть еще три-четыре года.

«Я счастлив, что до сих пор могу играть на высоком уровне, — сказал Вагнер Нобелю. — Я очень хорошо готовлюсь, чтобы выдерживать темп на протяжении всего сезона, и здорово, что это у меня получается без больших усилий. У меня не было большого количества травм,чувствую себя очень хорошо в физическом плане. Возможно, поиграю еще 3-4 года. Пока иду от сезона к сезону. Чувствую в себе силы продолжать, пока буду ощущать волнение каждый раз, как выхожу на поле. Когда это чувство пройдет и я не буду мотивирован — пойму: настал момент завершить карьеру».