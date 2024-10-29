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«Великий праздник испанского футбола!» Как СМИ реагируют на итоги «Золотого мяча»

Испанские и бразильские СМИ отреагировали на итоги «Золотого мяча»
Артем Белинин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри с «Золотым мячом».
Фото Global Look Press
Смешанные ощущения.

Сенсационная победа Родри в гонке за «Золотой мяч» привела к скандалу — болельщики и футболисты «Реала» в ярости из-за того, что награду получил не Винисиус. А что пишет международная пресса?

L`Equipe: «Лучший человек для воплощения новой эры»

«Родри доминирует в каждом аспекте игры: в физическом, потому что выигрывает дуэли; в тактическом, потому что всегда находится там, где нужно; в техническом, потому что у него нет ведущей ноги. Но самое главное — это когнитивный аспект: Родри всегда принимает правильное решение и делает это очень быстро.

После двух десятилетий, в течение которых Лионель Месси и Криштиану Роналду почти единолично делили «Золотой мяч», именно влияние Родри на команду привело к его коронации. В этом отношении он — лучший человек для воплощения новой эры, поскольку ни аргентинец, ни португалец не попали в список 30 номинантов впервые с 2003 года.

Полузащитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Родри с &laquo;Золотым мячом&raquo;. Родри — стержень, базис игры. Винисиус — красивая надстройка

Marca: «Великий праздник испанского футбола!»

«Айтана Бонмати и Родри — «Золотой мяч», Ламин Ямаль — лучший молодой игрок, Дженни Эрмосо — премия Сократеса, «Реал Мадрид» — лучшая мужская команда, «Барса» — лучшая женская команда. «Золотой мяч» — 2024 стал великим праздником испанского футбола, на котором нам были вручены все главные награды. Кроме того, Унаи Симон занял второе место в номинации «Лучший вратарь года».

«Я хотел бы вспомнить испанцев, которые изменили футбол и которые не выиграли «Золотой мяч«, — сказал Родри на пресс-конференции, вспомнив Хави, Андреса Иньесту, Серхио Бускетса и Икера Касильяса...»

Super Deporte: «Месть не удалась»

«Винисиус планировал не только отметить победу в парижском ресторане, но и привезти «Золотой мяч» на «Месталью», где ему совсем скоро предстоит играть. Это место, где два сезона назад он подвергся расистским оскорблениям, а в прошлом сезоне хотел привезти сюда Netflix, чтобы снять документальный фильм об этой проблеме.

Теперь один из самых долгожданных для него моментов откладывается. Вини наверняка снова будет непросто — насмешек над его самоуверенностью у фанатов «Валенсии» будет много».

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Футбол сегодня проиграл». Как в «Реале» отреагировали на итоги «Золотого мяча»?

Estadao: «Винисиус стал фаворитом из-за Лиги чемпионов, но провалился в сборной»

«Фактически фаворитом его сделали выступления в Лиге чемпионов в последние несколько месяцев. Но, возможно, журналистов задело выступление Вини за сборную Бразилии. На Кубке Америки нападающего критиковали за то, что он не смог вывести Бразилию дальше четвертьфинала — так же, как он преуспел в «Реале». Родри же не только зажигал за «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, но и выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании».

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

A Tarde: «Должно быть, Кубок Америки повлиял на голосование»

«Бразилец провел блестящий сезон, выиграв ла лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы. В общей сложности Винисиус провел 39 матчей, забив 24 мяча и отдав девять голевых передач. Несмотря на положительные показатели, выступление нападающего на Кубке Америки, где сборная Бразилии потерпела поражение на стадии четвертьфинала, могло повлиять на результаты голосования.

Поражение отдаляет признание бразильца лучшим игроком мира — последним становился Кака 17 лет назад».

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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