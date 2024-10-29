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«Футбол сегодня проиграл». Как в «Реале» отреагировали на итоги «Золотого мяча»?

Футболисты «Реала» поддержали не получившего «Золотой мяч» Винисиуса
Артем Белинин
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
Все в сдержанной ярости.

«Золотой мяч» — 2024 впервые за долгие годы завершился крупной сенсацией: награду забрал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, хотя в последний месяц мало кто верил, что он сможет выиграть конкуренцию у бразильца Винисиуса из «Реала». Однако смог — и в футбольном комьюнити случился пожар.

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«Реал» не поехал на церемонию — поддержал Винисиуса онлайн

Как только появились первые слухи о победе Родри, ситуация накалилась. Тут же инсайдеры сообщили, что «Реал» не полетит во Францию — и действительно, вечером в Париже никого из представителей мадридского клуба не оказалось. Но многие высказались в сети, когда подтвердилось, что Винисиус занял только второе место.

— Тони Кроос одним из первых поддержал Вини — выложил совместную фотографию и подписал: «Лучший».

— Другой экс-футболист сливочных Карим Бензема тоже поддержал бразильца совместным фото и назвал Винисиуса «слишком сильным».

— Феде Вальверде был конкретнее: «Ни одна награда не может выразить, насколько ты хорош. И я говорю не только о твоем футбольном мастерстве, но и о том, каков ты за пределами поля. Люблю тебя, брат».

— Дани Карвахаль, еще один претендент на «Золотой мяч», ограничился фотографией и эмодзи.

— Орельен Тчуамени: «Ничто не отнимет того, чего ты достиг, брат мой. Мы все знаем...

Они не готовы к тому, что ты собираешься сделать. Люблю».

Андрей Лунин обошелся без слов.

— Эдер Милитао: «Ты лучший, и никто этого не отнимет. Лучший!»

— Арда Гюлер тоже поддержал фотографией.

— Эдуардо Камавинга был жестким: «Футбол политизирован! Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакие награды не могут сказать иначе. Люблю тебя, брат».

— Наконец, Карло Анчелотти, ставший лучшим тренером года и тоже не явившийся на церемонию, высказался дипломатично: «Я хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и прежде всего Винисиуса и Карвахаля».

В довершение ко всему высказался сам Винисиус — дерзко. «Я сделаю это 10 раз, если придется. Они не готовы», — написал он в социальных сетях.

Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

В Бразилии тоже шок

Партнеры по сборной Бразилии тоже переживали за Вини. Например, Ришарлисон. «Сегодня бразильцы проснулись, ожидая увидеть, как еще один игрок из нашей страны получит награду лучшему в мире после столь долгого перерыва. К сожалению, по не понятным никому критериям этого не случилось.

Не поймите меня неправильно, Родри заслуживает быть в числе лучших. Но то, что Вини не выиграл — это позор, и единственный, кто сегодня проиграл — это футбол. Я помню, как Вини говорил, что его мечта — увидеть всю Бразилию, болеющую за него. И этот день настал сегодня. Ты лучший в мире, и никакие трофеи этого не изменят», — написал он в социальных сетях.

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Лукас Пакета тоже высказался: «Я восхищаюсь твоей историей и тем, каким человеком ты стал. Ты самый великий, даже если они говорят обратное. Я люблю тебя».

Дуглас Луис — на месте: «Мы все знаем, кто действительно заслужил «Золотой мяч». Мы все с тобой, брат. Мы сделаем все, чтобы однажды ты смог завоевать эту награду. Люблю тебя. И ничего не имею против победителя Родри, только могу поздравить его».

Что сказал Месси

Лионель Месси, выигравший приз в прошлом году, на этот раз не вошел даже в список топ-30. Однако он не остался в стороне от церемонии и написал в соцсетях: «Поздравляю победителей всех номинаций «Золотого мяча» — 2024. Особенно Дибу (голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. — Прим. «СЭ») — как круто, еще одна награда как лучшему вратарю мира! — а также Лаутаро (Мартинеса), Лео (Лионеля Скалони) и Але (Алехандро Гарначо). Прекрасно видеть вас там!»

Криштиану Роналду публично на тему «Золотого мяча» пока не высказывался.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
2.11 20:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

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