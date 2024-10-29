«Футбол сегодня проиграл». Как в «Реале» отреагировали на итоги «Золотого мяча»?
«Золотой мяч» — 2024 впервые за долгие годы завершился крупной сенсацией: награду забрал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, хотя в последний месяц мало кто верил, что он сможет выиграть конкуренцию у бразильца Винисиуса из «Реала». Однако смог — и в футбольном комьюнити случился пожар.
«Реал» не поехал на церемонию — поддержал Винисиуса онлайн
Как только появились первые слухи о победе Родри, ситуация накалилась. Тут же инсайдеры сообщили, что «Реал» не полетит во Францию — и действительно, вечером в Париже никого из представителей мадридского клуба не оказалось. Но многие высказались в сети, когда подтвердилось, что Винисиус занял только второе место.
— Тони Кроос одним из первых поддержал Вини — выложил совместную фотографию и подписал: «Лучший».
— Другой экс-футболист сливочных Карим Бензема тоже поддержал бразильца совместным фото и назвал Винисиуса «слишком сильным».
— Феде Вальверде был конкретнее: «Ни одна награда не может выразить, насколько ты хорош. И я говорю не только о твоем футбольном мастерстве, но и о том, каков ты за пределами поля. Люблю тебя, брат».
— Дани Карвахаль, еще один претендент на «Золотой мяч», ограничился фотографией и эмодзи.
— Орельен Тчуамени: «Ничто не отнимет того, чего ты достиг, брат мой. Мы все знаем...
Они не готовы к тому, что ты собираешься сделать. Люблю».
— Андрей Лунин обошелся без слов.
— Эдер Милитао: «Ты лучший, и никто этого не отнимет. Лучший!»
— Арда Гюлер тоже поддержал фотографией.
— Эдуардо Камавинга был жестким: «Футбол политизирован! Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакие награды не могут сказать иначе. Люблю тебя, брат».
— Наконец, Карло Анчелотти, ставший лучшим тренером года и тоже не явившийся на церемонию, высказался дипломатично: «Я хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и прежде всего Винисиуса и Карвахаля».
В довершение ко всему высказался сам Винисиус — дерзко. «Я сделаю это 10 раз, если придется. Они не готовы», — написал он в социальных сетях.
В Бразилии тоже шок
Партнеры по сборной Бразилии тоже переживали за Вини. Например, Ришарлисон. «Сегодня бразильцы проснулись, ожидая увидеть, как еще один игрок из нашей страны получит награду лучшему в мире после столь долгого перерыва. К сожалению, по не понятным никому критериям этого не случилось.
Не поймите меня неправильно, Родри заслуживает быть в числе лучших. Но то, что Вини не выиграл — это позор, и единственный, кто сегодня проиграл — это футбол. Я помню, как Вини говорил, что его мечта — увидеть всю Бразилию, болеющую за него. И этот день настал сегодня. Ты лучший в мире, и никакие трофеи этого не изменят», — написал он в социальных сетях.
Лукас Пакета тоже высказался: «Я восхищаюсь твоей историей и тем, каким человеком ты стал. Ты самый великий, даже если они говорят обратное. Я люблю тебя».
Дуглас Луис — на месте: «Мы все знаем, кто действительно заслужил «Золотой мяч». Мы все с тобой, брат. Мы сделаем все, чтобы однажды ты смог завоевать эту награду. Люблю тебя. И ничего не имею против победителя Родри, только могу поздравить его».
Что сказал Месси
Лионель Месси, выигравший приз в прошлом году, на этот раз не вошел даже в список топ-30. Однако он не остался в стороне от церемонии и написал в соцсетях: «Поздравляю победителей всех номинаций «Золотого мяча» — 2024. Особенно Дибу (голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. — Прим. «СЭ») — как круто, еще одна награда как лучшему вратарю мира! — а также Лаутаро (Мартинеса), Лео (Лионеля Скалони) и Але (Алехандро Гарначо). Прекрасно видеть вас там!»
Криштиану Роналду публично на тему «Золотого мяча» пока не высказывался.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|11
|5
|5
|1
|16-7
|20
|
5
|Мальорка
|11
|5
|3
|3
|10-8
|18
|
6
|Бетис
|11
|5
|3
|3
|11-9
|18
|
7
|Осасуна
|11
|5
|3
|3
|16-16
|18
|
8
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|17-11
|18
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
11
|Сельта
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|11
|3
|3
|5
|8-10
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Леганес
|11
|2
|5
|4
|9-12
|11
|
15
|Хетафе
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|
16
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
17
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|- : -
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|- : -
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|- : -
|2.11
|20:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|2.11
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|- : -
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2