«Футбол сегодня проиграл». Как в «Реале» отреагировали на итоги «Золотого мяча»?

Все в сдержанной ярости.

«Золотой мяч» — 2024 впервые за долгие годы завершился крупной сенсацией: награду забрал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, хотя в последний месяц мало кто верил, что он сможет выиграть конкуренцию у бразильца Винисиуса из «Реала». Однако смог — и в футбольном комьюнити случился пожар.

«Реал» не поехал на церемонию — поддержал Винисиуса онлайн

Как только появились первые слухи о победе Родри, ситуация накалилась. Тут же инсайдеры сообщили, что «Реал» не полетит во Францию — и действительно, вечером в Париже никого из представителей мадридского клуба не оказалось. Но многие высказались в сети, когда подтвердилось, что Винисиус занял только второе место.

— Тони Кроос одним из первых поддержал Вини — выложил совместную фотографию и подписал: «Лучший».

— Другой экс-футболист сливочных Карим Бензема тоже поддержал бразильца совместным фото и назвал Винисиуса «слишком сильным».

— Феде Вальверде был конкретнее: «Ни одна награда не может выразить, насколько ты хорош. И я говорю не только о твоем футбольном мастерстве, но и о том, каков ты за пределами поля. Люблю тебя, брат».

— Дани Карвахаль, еще один претендент на «Золотой мяч», ограничился фотографией и эмодзи.

— Орельен Тчуамени: «Ничто не отнимет того, чего ты достиг, брат мой. Мы все знаем...

Они не готовы к тому, что ты собираешься сделать. Люблю».

— Андрей Лунин обошелся без слов.

— Эдер Милитао: «Ты лучший, и никто этого не отнимет. Лучший!»

— Арда Гюлер тоже поддержал фотографией.

— Эдуардо Камавинга был жестким: «Футбол политизирован! Мой брат, ты лучший игрок в мире, и никакие награды не могут сказать иначе. Люблю тебя, брат».

— Наконец, Карло Анчелотти, ставший лучшим тренером года и тоже не явившийся на церемонию, высказался дипломатично: «Я хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и прежде всего Винисиуса и Карвахаля».

В довершение ко всему высказался сам Винисиус — дерзко. «Я сделаю это 10 раз, если придется. Они не готовы», — написал он в социальных сетях.

Винисиус Жуниор. Фото Global Look Press

В Бразилии тоже шок

Партнеры по сборной Бразилии тоже переживали за Вини. Например, Ришарлисон. «Сегодня бразильцы проснулись, ожидая увидеть, как еще один игрок из нашей страны получит награду лучшему в мире после столь долгого перерыва. К сожалению, по не понятным никому критериям этого не случилось.

Не поймите меня неправильно, Родри заслуживает быть в числе лучших. Но то, что Вини не выиграл — это позор, и единственный, кто сегодня проиграл — это футбол. Я помню, как Вини говорил, что его мечта — увидеть всю Бразилию, болеющую за него. И этот день настал сегодня. Ты лучший в мире, и никакие трофеи этого не изменят», — написал он в социальных сетях.

Лукас Пакета тоже высказался: «Я восхищаюсь твоей историей и тем, каким человеком ты стал. Ты самый великий, даже если они говорят обратное. Я люблю тебя».

Дуглас Луис — на месте: «Мы все знаем, кто действительно заслужил «Золотой мяч». Мы все с тобой, брат. Мы сделаем все, чтобы однажды ты смог завоевать эту награду. Люблю тебя. И ничего не имею против победителя Родри, только могу поздравить его».

Что сказал Месси

Лионель Месси, выигравший приз в прошлом году, на этот раз не вошел даже в список топ-30. Однако он не остался в стороне от церемонии и написал в соцсетях: «Поздравляю победителей всех номинаций «Золотого мяча» — 2024. Особенно Дибу (голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. — Прим. «СЭ») — как круто, еще одна награда как лучшему вратарю мира! — а также Лаутаро (Мартинеса), Лео (Лионеля Скалони) и Але (Алехандро Гарначо). Прекрасно видеть вас там!»

Криштиану Роналду публично на тему «Золотого мяча» пока не высказывался.