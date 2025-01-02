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Сегодня, 14:35

Родри признался, что «Золотой мяч» изменил его жизнь

Алина Савинова
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри рассказал, какие изменения произошли в его жизни после получения «Золотого мяча».

В голосовании за звание лучшего футболиста мира по итогам 2024 года 28-летний испанец на 41 балл обошел вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Да, он изменил мою жизнь. Может быть, в момент победы я еще не до конца осознавал, что это значит, но теперь моя жизнь изменилась. Выход на публику уже по-другому воспринимается. Многое из того, что я делал раньше, сейчас не могу делать. Но на то есть веская причина, и признание, которое я получил, было очень важно для меня и моей семьи. Это был незабываемый момент», — приводит As слова Родри.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Источник: As
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
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