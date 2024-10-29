Мнение Игоря Рабинера.

Между Винисиусом и Родри за «Золотой мяч» я был за Родри. Объясню свое видение, при этом абсолютно не претендуя на истину в последней инстанции. Это мой личный взгляд и не более того.

Родри — стержень игры своих команд, будь то «Сити» или сборная Испании. Ее несущая конструкция, то, без чего в таком виде ее просто не может существовать.

Винисиус, безусловно, резко прибавил в игровом интеллекте за последние годы, забил множество важнейших мячей, научился справляться со своей скоростью, подчинять ее смыслу. Но в принципе он все равно в первую очередь играет на тех качествах, которые дала ему матушка-природа.

Родри — базис игры. Винисиус — надстройка, хотя яркая и красивая. Но она работает и дает результат, когда, в свою очередь, есть базис — такой, как Кроос и/или Модрич. В этом смысле показательно последнее класико, в котором первый уже не играл, а второй вышел на замену, когда все было упущено. Да, предвижу ваши возражения — у «Барсы» такого игрока сейчас тоже не видно, но фишка-то в том, что «Реал» при Анчелотти привык играть с таким стержнем — хотя бы одним, а то и двумя. Теперь его надо искать либо менять всю игровую идею. В Мадриде сейчас она отсутствовала — и Винисиус сразу лишился значительной части своей эффективности.

В этом смысле показательны выступления в этом году их сборных. Родри во многом сконструировал игру чемпионской команды де ла Фуэнте. Таких очень любят тренеры. «Выдающийся игрок, — говорил мне перед финалом Евро Юрий Семин. — Наверное, второго такого опорного полузащитника еще не было».

А журналист Marca сказал о нем: «Может управлять темпом игры и отдавать не только короткие, но какие угодно передачи». То есть Родри своими умениями поменял базовые настройки «Красной фурии». «Помните последний чемпионат мира в Катаре? — спрашивал мадридский коллега. — Родри там играл центральным защитником. На его месте в полузащите играл Серхио Бускетс. Поставить Родри на эту позицию стало первым важнейшим шагом».

А когда надо забить золотой гол за «Ман Сити» в Лиге чемпионов, Родри делает и это. Пусть и не в этом году, а в прошлом. Но в принципе голы — это не его прямая обязанность, это приправа, а не блюдо.

Поскольку в сборной Бразилии такого мозга и такой структуры, как у испанцев с Родри, сейчас нет, Винисиус там и близко не показывает того, что у «сливочных». И на недавнем Кубке Америки бразильцы выиграли только один матч из четырех и сразу вылетели из плей-офф после 0:0 и серии пенальти с Уругваем. А Винисиус с ней пока не выиграл вообще ничего.

Ну, и характер. Вини — обидчивый, склочный, вечно чем-то недовольный и на кого-то жалующийся. У Родри ничего такого не помню. Он производит впечатление уравновешенного, спокойного, умного человека.

Вот и сейчас Винисиус на церемонию не явился. На такое имел право Криштиану Роналду в зрелые годы, зная, что он проиграл Месси. Но не 24-летний Вини, который пока на эпитет «великий» еще далеко не натянул.

Нападающий «Реала» Винисиус. Фото AFP

P. S. Мне возражают, что последнее — в чистом виде решение президента «Реала» Переса. Наверняка это так. Но неприезд Винисиуса полностью укладывается в лично мое (возможно, неправ) восприятие его обиженной на всех личности.