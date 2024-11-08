Родри опередил Винисиуса на 41 балл в борьбе за «Золотой мяч». Некоторые не включили испанца в топ-10

Изучаем детали.

«Золотой мяч» 2024 года вручили еще в конце октября, но интересные детали всплывают до сих пор. Издание France Football (учредитель награды) в субботу покажет полную разбивку по голосованию, а пока делится занимательными фактами. Расскажем основное.

Разрыв между Родри и Винисиусом — минимальный

Награда в 2024 году получилась, пожалуй, одной из самых скандальных и сенсационных за всю историю — вопреки ожиданиям главный индивидуальный приз взял не нападающий «Реала» Винисиус, а полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Развязка была настолько неожиданной, что мадридцы даже проигнорировали церемонию.

Теперь благодаря статистике от France Football можно оценить, насколько именно случившееся было сенсацией. Родри в голосовании набрал 1170 баллов, Винисиус — 1129, таким образом их разделило всего 41 очко. Это далеко не минимум в истории «Золотого мяча», но важно понимать, что France Football регулярно меняет критерии для получения награды.

Так, самый первый обладатель «ЗМ» в истории, Стэнли Мэттьюс, набрал 47 очков, а преследовавший его Альфредо Ди Стефано — 44. Их разделили всего три балла. Лионелю Месси в борьбе за его последний «Золотой мяч» (2023) для победы хватило 462 очков, при этом отрыв от идущего вторым Эрлинга Холанна составил 105 баллов.

В этом году систему поменяли, за первое место теперь полагалось 15 очков. Поэтому отрыв между Родри и Винисиусом, хотя и не является по цифрам одним из самых мизерных в истории, по факту именно таков — судьбу награды решили буквально 3-4 голоса. Так что «Золотой мяч» 2024 года — не только один из самых скандальных, но еще и один из самых конкурентных.

Винисиус Жуниор. Фото Global Look Press

Родри не все включили даже в десятку

Вероятно, голосование получилось бы менее сенсационным и более однозначным, если бы некоторые журналисты (которых, кстати, в этом году набралось 99 из 100 — сирийцы не голосовали) относились к делу серьезнее.

Так, сразу пять человек из 100 в принципе не включили Родри в свой топ-10. Конечно, нахождение испанца на первом месте — чистая вкусовщина, но не включить полузащитника даже в десятку лучших футболистов — это сильно. У Винисиуса таких хейтеров нашлось трое. Кто именно эти журналисты — узнаем в субботу.

С первыми местами тоже получилась чехарда — помимо Родри и его бразильского визави журналисты посчитали достойными победы еще семерых человек. И если пять первых мест Джуда Беллингема или четыре у Дани Карвахаля еще можно объяснить, то два первых места у Тони Крооса, по одному у Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанна, Лаутаро Мартинеса и даже Адемолы Лукмана (!) уже оправдать тяжело.

Примечательно, что ни один журналист не угадал итоговый топ-10 или даже топ-5. Зато сразу у семерых совпала первая четверка тех, за кого они голосовали и тех, кто занял окончательное место в топ-4. Родри, Винисиуса, Беллингема и Карвахаля расположили именно так представители Англии, Австралии, США, Северной Ирландии, Исландии, Норвегии и Словакии.