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Роналду: «Несправедливо, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»

Алина Савинова
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Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что обладателем «Золотого мяча»-2024 должен был стать вингер «Реала» Винисиус Жуниор. По мнению португальца, 24-летний футболист больше других заслужил эту награду.

В голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2024 года Винисиус занял второе место, уступив только хавбеку «Манчестер Сити» Родри.

«Винисиус проделывает фантастическую работу. По моему мнению, он заслужил выиграть «Золотой мяч». Это было несправедливо, на мой взгляд. Награда была вручена Родри, он заслуживал тоже. Но я считаю, что ее должен был получить Винисиус, поскольку он выиграл Лигу чемпионов, забил гол в финале. По этой причине мне нравится Globe Soccer Awards — здесь все честно», — сказал Роналду на премии Globe Soccer Awards.

Винисиус стал победителем двух номинаций на Globe Soccer Awards. Игрок «Реала» был признан лучшим футболистом и нападающим 2024 года. Церемония награждения состоялась 27 декабря в Дубае.

В прошлом сезоне бразилец вместе с мадридцами стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

 

 

 

Винисиус Жуниор
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Реал
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