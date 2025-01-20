«Ман Сити» забил шесть и поднялся в топ-4, «Реал» ярко вернулся на первое место, Жиго забивает и рвется с «Лацио» в Лигу чемпионов

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: бесконечный кошмар «МЮ»

Игре на «Олд Траффорд» предшествовала трогательная церемония в память о легенде «красных дьяволов» Денисе Лоу. Перед стартовым свистком поминальный венок в центре поля возложил Алекс Фергюсон, рядом с котором стояли бывшие одноклубники «короля Стретфорд Энд» — Брайан Кидд, Алекс Степни и Падди Креранд.

Стартовал же матч с быстрого гола выигравшего два предыдущих матча в Манчестере «Брайтона», но «МЮ» вроде бы контролировал ход игры, и прессинг хозяев обернулся тем, что Зиркзе завалили в штрафной. Бруну Фернандеш оказался безупречен при исполнении пенальти, дав болельщикам надежду на волевую победу. Только в какой-то момент «чайки» сами вырвались вперед, когда здорово сориентировавшийся в штрафной Жоао Педро продемонстрировал настоящую бразильскую технику. Хозяев спас ВАР, который помог арбитру определить, что ван Хекке попал по ноге Диогу Далоту.

Казалось, это должно было встряхнуть «МЮ», только лучше не стало. Напротив, Минте вернул Митоме долг за голевую передачу и мягко навесил в район дальней штанги, где японец опередил Мазрауи. И, как оказалось, этим лимит ошибок не был исчерпан, а третий гол «Брайтона» стал следствием очередного привоза Онана. Голкипер не смог зафиксировать мяч после банального кросса в штрафную, подарив его сопернику.

Кошмары «МЮ» кажутся бесконечными, ведь это уже шестое домашнее поражение в нынешним сезоне. Хуже после двенадцати игр на своем поле было только в позапрошлом веке — в чемпионате-1893/94 (7 проигрышей). Послематчевый комментарий Рубена Аморима, возможно, получился даже слишком жестким: «Мы, возможно, худшая команда в истории «Манчестер Юнайтед», и мы должны это изменить».

«Ноттингем» не испытал никаких проблем с одним из аутсайдеров и сравнялся по набранным очкам с «Арсеналом». Команда Нуну Эшпириту Санту всегда старается контролировать ход игры, а для этого нет лучшего способа, чем открыть счет. В этом плане «лесники» уникальны, ведь в 22 турах они забивали первыми восемнадцать раз! Что до цифр в протоколе, то они не должны обманывать. «Ноттингем» был заметно лучше У команды восемь побед в последних девяти турах и вполне сопоставимая по значимости с данными результатами ничья с «Ливерпулем».

Само собой, в Ипсвиче все ждали гола от подписавшего долгосрочный контракт с «Манчестер Сити» Холанна. Однако выскочивший один на один норвежец первый шанс гостей упустил, все же забив после перерыва, а первые 45 минут стали временем Фодена. Фил дважды отправил мяч в сетку с передач оформившего ассистентский хет-трик Де Брейне, а также выступил в роли соавтора гола выстрелившего в угол с линии штрафной Ковачича. Хосеп Гвардиола должен быть доволен повысившейся эффективностью атаки, которая уже пять матчей подряд забивает не менее двух мячей.

В это воскресенье наколотили шесть, и это уже тринадцатая подобная игра Пепа в АПЛ. Столько же у Арсена Венгера, и всего один шаг остался до рекорда Алекса Фергюсона. Впрочем, подобные достижения — точно не то, чему придает значение Гвардиола. Для него на первом месте качество, и, конечно, результаты. Они идут вверх, как и «Сити» в таблице. Чемпионы поднялись на четвертое место, однако неясно, удастся ли сохранить его по итогам тура. Ответ даст играющий в понедельник и отстающий сейчас на одно очко «Челси».

Испания: возвращение Алабы и юбилей Анчелотти

«Атлетико» проиграл, «Барселона» сыграла вничью — субботние результаты стали настоящим подарком «Реалу». И мадридцы словно расслабились, позволив «Лас-Пальмасу» открыть счет на 27-й секунде! Очередную позиционную ошибку в обороне допустил Лукас Васкес, который после подачи Сандро Рамиреса проспал рывок Фабиу Силвы себе за спину. Сами же хозяева упустили верный шанс быстро отыграться, так как Браим Диас ухитрился испортить передачу Родриго ударом мимо пустого угла. Впрочем, этот промах лишь отстрочил неизбежное, и когда Рамирес допустил глупый фол на Родриго в собственной штрафной, Мбаппе восстановил равновесие.

Как оказалось, «Лас-Пальмас», на свою беду, разбудил зверя, и к перерыву сомнений в исходе ни у кого уже не было. Васкес реабилитировался за свою ошибку, ассистировав все же забившему Диасу. А Мбаппе классно пробил в касание с передачи вдохновенного игравшего Родриго. И это еще ВАР помог отменить четвертый гол Мадрида, который первым в ла лиге добрался до отметки в 30 не засчитанных при помощи новых технологий мячей.

Это, впрочем, никак не сказалось на результате. К тому же в этот вечер ВАР еще и помог сливочным получить численное преимущество после того, как Бенито Рамирес шипами врезался в Васкеса. К тому времени Родриго уже забил свой заслуженный гол, а в большинстве хозяева лишились еще двух отмененных мячей. Событием же вечера следует признать анонсированное Карло Анчелотти возвращение на поле Алабы. Перенесший операцию и долго восстанавливавшийся австриец не играл 399 дней, и «Сантьяго Бернабеу» встретил его овацией. Еще одну команде устроили после финального свистка — «Реал» вернул себе первое место и может переключаться на Лигу чемпионов. А ведь был и свист трибун, что одержавший 150-ю победу в ла лиге Анчелотти назвал болезненным, но полезным, так как команда показала должную реакцию.

Италия: «Интер» не отпускает «Наполи» в отрыв

«Ювентус» всего сутки продержался на четвертом месте, а в воскресенье в зону ЛЧ вернулся «Лацио». «Орлы» растеряли свой отрыв от конкурентов в трех предыдущих турах (=2-1), но в Вероне римляне сразу взяла быка за рога. Путь к победе открыл бывший спартаковец Жиго, замкнувший поданный Дзакканьи угловой. А настоящим кошмаром для обороны соперника стал Диа. Его гол после сольного прохода превратил защитников в набор тренировочных стоек. Уже во втором тайме Диа подкараулил ошибку отдавшего пас к своим воротам игрока «Вероны» и вывел на удар Дзакканьи. Еще в прошлом сезоне работавший с «Вероной» Марко Барони не пощадил свою бывшую команду.

В середине недели «Интер» потерял очки в отложенном матче с «Болоньей» и утратил статус теневого единоличного лидера. Сейчас действующий чемпион в роли догоняющего, который не имеет права на ошибку. При этом Симоне Индзаги должен был держать в уме предстоящий тур ЛЧ и ротировать состав. Игра же давалась нерадзурри непросто, но в итоге Лаутаро Мартинес, у которого мяч не летел в цель с нескольких метров, забил блестящим ударом с дальней дистанции. Это 111-й гол аргентинца за миланский клуб, и среди бомбардиров-легионеров он сравнялся с соотечественником Икарди. Выше только венгр Иштван Ньерш, наколотивший 133 мяча в середине прошлого века.

Ну а в данной игре победным оказался корнер, завершившийся отличным ударом Дюмфриса головой. Это взятие ворот пришлось как нельзя вовремя, потому что вскоре родной клуб огорчил отданный «Эмполи» в аренду Себастьян Эспозито. Впрочем, нервотрепку в концовке отменили организовавшие третий гол хозяев джокеры — Арнаутович и Тюрам. «Интер» по-прежнему отстает от «Наполи» на три очка, но имеет в запасе игру с кризисной «Фиорентиной».

Франция: домашний комплекс

В отряде претендентов на попадание в следующую ЛЧ оступаются многие. «Монако» не знает побед уже в семи официальных матчах и вылетел из тройки, куда поднялся «Лилль». «Доги» в очном споре превзошли прямого конкурента «Ниццу» (2:1). Почти идеальный расклад для «Марселя», который получил шанс оторваться от преследователей и укрепить свое положение на второй строчке. Однако первый тайм воскресной игры прошел отнюдь не по сценарию провансальцев. Они владели мячом и территорией, но зевнули пас себе за спины, и убежавший к воротам Эмега трансформировал в гол единственный удар «Страсбура» за 45 минут.

Моменты у ворот эльзасцев пошли во второй половине. Гостей спасал голкипер, приходил на выручку каркас ворот, либо футболистов «Марселя» подводила точность. Решающей оказалась смелость 17-летнего Васа, который отметил дебют в лиге 1 заработанным пенальти. Далее хозяева снова провалились в обороне, и их спасла неточность соперника. Но и Васа подвело волнение, когда он с нескольких метров с лета запустил мяч выше ворот. Так что ничья скорее закономерна и вписывается в тенденции сезона. Насколько хороша команда Роберто Де Дзерби на чужих полях, настолько же сложно ей даются игры на «Велодроме». Из девяти домашних матчей выиграно только три (+3=4-2).

Статистика дня

5 раз открывал счет в текущем чемпионате Италии нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин. В серии А ему нет равных по данному показателю.

7 лет и 350 дней назад «Эвертон» прошлый раз вел с преимуществом в три мяча в домашнем матче АПЛ.

11 матчей (+7=4) составляет беспроигрышная серия «Атлетика». Это лучший отрезок занимающих четвертое место басков с октября 1985 года.

16 голов в четырнадцати играх с выходцами из чемпионшипа забил нападающий «Ман Сити» Холанн.

57 мячей забил в АПЛ нападающий «Эвертона» Калверт-Льюин. Он обошел Тима Кэйхилла и вышел на третье место в списке лучших снайперов «ирисок», уступая только Лукаку (68) и Данкану Фергюсону (60).