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Экс-тренер «Ромы» и «Наполи» возглавил сборную Бельгии. Неделю назад оттуда уволили Тедеско

Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии
Артем Белинин
Корреспондент
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Футбольный тренер Руди Гарсия
Руди Гарсия.
Фото Getty Images
Спартаковец не справился.

17 января Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила об увольнении Доменико Тедеско из сборной Бельгии. Спустя неделю «дьяволы» нашли экс-тренеру «Спартака» замену — командой будет руководить Руди Гарсия.

Гарсию ждут испытания

60-летний французский тренер — опытный специалист, хотя его трудно назвать успешным. За долгую карьеру Гарсия поработал во многих клубах — возглавлял «Лилль», «Лион», «Марсель», а за пределами родины — «Рому», «Наполи» и «Аль-Наср».

Последние годы у Гарсии откровенно не задались. В Саудовской Аравии он успел поработать с Роналду, но вряд ли этому рад — по слухам, именно португалец способствовал увольнению француза. Забавно, что на тот момент Криштиану провел в стране всего несколько месяцев, но успел разочароваться в Руди и в итоге выдавил того из клуба.

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В «Наполи» тоже было непросто — Гарсия отработал совсем недолго, а параллельно владелец клуба Аурелио де Лаурентис унижал тренера как мог. Так, в непростой период после одного из поражений босс заявил прессе: «Не лучший момент с Руди. Подобное случается, если вы нанимаете человека, который не так хорошо знает Италию. Я приму лучшее решение в нужный момент». Он наступил через месяц после этой фразы — в конце ноября 2023-го Гарсию уволили.

С тех пор он сидел без работы. Теперь вот возвращается в профессию через сборную Бельгии. Правда, не факт, что плохие времена для Руди закончились. У «дьяволов» полно проблем, впереди — два матча против Украины в Лиге наций. Следом — отбор на чемпионат мира. Можно только пожелать удачи.

Футбольный тренер Доменико Тедеско
Доменико Тедеско.
Фото Getty Images

С Тедеско попрощались тепло

Удача Гарсии точно пригодится, потому что предшественнику — хорошо знакомому в России Доменико Тедеско — ее явно не хватило. Несмотря на задорное начало (Бельгия выдала серию без поражений из 14 матчей) и квалификацию на чемпионат Европы, летом 2024-го «дьяволы» провалились.

Не лучше они выступили и в Лиге наций, где в «группе смерти» с соперниками в лице Франции и Италии (плюс Израиль) смогли одержать только одну победу. Добавим к неудачам и абсолютно глупую, случившуюся на ровном месте ссору Доменико с Тибо Куртуа — вратарь «Реала» вообще отказался от сборной при Тедеско.

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Несмотря на все это, в Бельгии тепло попрощались с немцем. «Он отлично стартовал в качестве тренера национальной команды и доказал, что даже после ухода предыдущего поколения все еще возможны великие дела. Он интегрировал в команду ряд молодых игроков, и его преемник может продолжить этот путь. Мы хотели бы поблагодарить Тедеско и его команду за приятное сотрудничество, их упорный труд и преданность делу и пожелать им всего наилучшего в будущем», — заявил генеральный директор КБФА Питер Виллемс, чьи слова приводит официальный сайт организации.

Тедеско трудился в сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством «дьяволы» одержали 12 побед, шесть раз проиграли и столько же раз завершили встречи ничьей. С 2019 по 2021 год Доменико тренировал московский «Спартак».

Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Руди Гарсия
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