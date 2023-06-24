Умер экс-футболист «Рубина» Руссель

Бывший футболист «Рубина» Седрик Руссель скончался в возрасте 45 лет, сообщает Les Sports.

По информации издания, экс-игроку казанцев стало плохо, когда он находился в кафе на центральной площади Брюсселя.

Прибывшая на место скорая помощь целый час пыталась реанимировать Русселя, однако затем зафиксировала смерть от сердечного приступа.

Бельгиец выступал за «Рубин» в 2004 году. Также он сыграл за сборную Бельгии два матча. Форвард завершил карьеру в 2014 году.