Черчесов: «Захарян талантливый игрок с хорошими перспективами. Но про него и «Ференцварош» мне сказать нечего»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию, что клуб хотел приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

1 февраля «Ференцварош» одержал победу над «Пакшем» (3:1) в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Венгрии.

— Один из трех ваших голов забил, если верить протоколу, Захариассен. Может, это ошибка, и это был Захарян?

— Нет-нет, ведь Захарян впервые был вызван в сборную России именно нашим тренерским штабом, так что мы его хорошо помним и ни с кем не перепутаем (смеется). Захарян — талантливый игрок «Динамо» и сборной России с хорошими перспективами на будущее. Норвежец Захариассен — один из лидеров нашего «Ференцвароша»: он и забивает, и отдает голевые передачи.

— А если серьезно, то вам есть что сказать про Захаряна и «Ференцварош»?

— Мне нечего сказать на эту тему.