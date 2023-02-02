Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:04

Черчесов: «Захарян талантливый игрок с хорошими перспективами. Но про него и «Ференцварош» мне сказать нечего»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию, что клуб хотел приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

1 февраля «Ференцварош» одержал победу над «Пакшем» (3:1) в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Венгрии.

— Один из трех ваших голов забил, если верить протоколу, Захариассен. Может, это ошибка, и это был Захарян?

— Нет-нет, ведь Захарян впервые был вызван в сборную России именно нашим тренерским штабом, так что мы его хорошо помним и ни с кем не перепутаем (смеется). Захарян — талантливый игрок «Динамо» и сборной России с хорошими перспективами на будущее. Норвежец Захариассен — один из лидеров нашего «Ференцвароша»: он и забивает, и отдает голевые передачи.

— А если серьезно, то вам есть что сказать про Захаряна и «Ференцварош»?

— Мне нечего сказать на эту тему.

Арсен Захарян
Станислав Черчесов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ференцварош
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Джикия рассказал, что пожелал Карпину на день рождения
День рождения Карпина, дебют Тавареша, феерия Селихова. «Спартак» и «Ростов» открыли зимний кубок РПЛ
Нападающий «Спартака» Бальде рассказал, что учит русский язык каждый день
Хавбек «Ростова» Байрамян — о Сперцяне: «Он готов к переходу в Европу и доказывает это игрой»
Бальде о победе над «Ростовом»: «Спартак» играл агрессивно и компактно»
Карпин: «Подарила ли команда хотя бы торт? Пока что нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов о победе над «Пакшем»: «Впереди еще слишком много матчей, чтобы успокаиваться»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости