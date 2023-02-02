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Сегодня, 23:17

Мостовой удивлен, что Тедеско возглавит сборную Бельгии: «Человек даже в футбол не играл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении Доменико Тедеско в сборную Бельгии.

Ранее издание Het Laatste Nieuws сообщило, Тедеско станет новым главным тренером сборной Бельгии. С 37-летним специалистом будет подписан контракт до 2026 года

«Я охренел, когда услышал, что Тедеско возглавит сборную Бельгии. Честно, не пойму, как такие тренеры умудряются везде пролезать. Ну как же так, елки-палки? Всегда удивляюсь, какие же они способные, пронырливые. Человек же даже в футбол не играл, вот чему я поражаюсь. Как им это удается вообще? В чем их секрет?» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Также он заявил, что без выдающихся результатов возглавить сборную — нонсенс.

«Да, понятное дело, что это все агентская история, их работа. Но ведь сам тренер тоже имеет к этому отношение. Без выдающихся результатов возглавить такую сборную — нонсенс. Не пойму, в Бельгии своих тренеров нет, что ли? Там ведь куча опытнейших ветеранов, звезд футбола. Так и получается, что кто-то всю жизнь в футболе, и его никуда не приглашают, а кто-то никогда в нем не был, но всегда востребован», — сказал Мостовой.

Последним местом работы Тедеско был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Также он работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» —  с июля 2017 по март 2019 года и в «Эрцгебирге» — с марта по июнь 2017 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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