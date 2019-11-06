Макгрегор продлил контракт с «Селтиком» на пять лет

Полузащитник «Селтика» Каллум Макгрегор подписал новый пятилетний контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года.

?? Callum McGregor signs new five-year deal with #CelticFC!#CalMac5MoreYears ? — Celtic Football Club (@CelticFC) November 6, 2019

26-летний шотландец выступает за команду с 2013 года. В его активе пять титулов чемпиона Шотландии, по три победы в Кубке Шотландии и Кубке лиги. В текущем сезоне он провел 24 матча за «Селтик» и забил пять мячей при двух голевых передачах.