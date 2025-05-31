«Сабах» Березуцкого впервые в истории выиграл Кубок Азербайджана
«Сабах» победил «Карабах» в финале Кубка Азербайджана — 3:2.
Команда российского специалиста Василия Березуцкого уступала в счете к концу матча, но сумела перевести игру в овертайм благодаря голу Кахима Пэрриса. В конце дополнительного времени «Сабах» забил победный гол, отличился Теллур Муталлимов.
«Сабах» впервые в истории стал победителем Кубка Азербайджана. Кроме того, этот трофей стал первым в истории клуба.
Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре прошло года. Это его первая самостоятельная работа главным тренером в карьере.
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