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31 мая 2025, 21:12

«Сабах» Березуцкого впервые в истории выиграл Кубок Азербайджана

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Сабах» победил «Карабах» в финале Кубка Азербайджана — 3:2.

Команда российского специалиста Василия Березуцкого уступала в счете к концу матча, но сумела перевести игру в овертайм благодаря голу Кахима Пэрриса. В конце дополнительного времени «Сабах» забил победный гол, отличился Теллур Муталлимов.

«Сабах» впервые в истории стал победителем Кубка Азербайджана. Кроме того, этот трофей стал первым в истории клуба.

Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре прошло года. Это его первая самостоятельная работа главным тренером в карьере.

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Василий Березуцкий
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ФК Карабах
ФК Сабах
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