«Сабах» Березуцкого впервые в истории выиграл Кубок Азербайджана

«Сабах» победил «Карабах» в финале Кубка Азербайджана — 3:2.

Команда российского специалиста Василия Березуцкого уступала в счете к концу матча, но сумела перевести игру в овертайм благодаря голу Кахима Пэрриса. В конце дополнительного времени «Сабах» забил победный гол, отличился Теллур Муталлимов.

«Сабах» впервые в истории стал победителем Кубка Азербайджана. Кроме того, этот трофей стал первым в истории клуба.

Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре прошло года. Это его первая самостоятельная работа главным тренером в карьере.

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500. Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков