Иранского футболиста оштрафовали за объятия с болельщицей
Комитет по этике Федерации футбола Ирана оштрафовал защитника «Эстегляля» Рамина Резаэяна за объятия с болельщицей, сообщает khabaronline.ir.
По информации источника, болельщица проникла в клубный автобус «Эстегляля» перед встречей с «Чадормалу» в чемпионате Ирана, которая проходила 26 декабря. В автобусе фанатка обнялась с футболистом.
34-летний Резаэян посетил заседание комитета по этике, где было принято решение оштрафовать его на 510 миллионов иранских риалов.
В активе защитника 65 матчей за сборную Ирана. В Европе футболист выступал за турецкий «Ризеспор» и бельгийский «Остенде».
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