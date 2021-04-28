Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Гиггз в суде не признал вину в нападении на бывшую девушку

15:11
Теги:

Главный тренер сборной Уэльса и экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в суде не признал свою вину в нападении на двух женщин, сообщает The Sun.

По информации СМИ, Гиггза обвиняют в нанесении телесных повреждений его бывшей девушке 36-летней Кейт Гревилл. Кроме этого, он обвиняется в домогательствах, оскорблениях, унижении и издевательстве над ней на протяжении трех лет. Пара встречалась с 2017 по 2020 год.  Также его обвинили в нападении на младшую сестру Кейт Эмму.

Следующее судебное заседание состоится 26 мая.

23 апреля футбольная ассоциация Уэльса отстранила его от должности главного тренера сборной из-за обвинений. На Евро-2020 с валлийцами будет работать Роберт Пейдж, его помощником станет Альберт Штуйвенберг.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/14787339/ryan-giggs-pleads-not-guilty-assault/

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Стала известна реальная причина смерти миллионера Самусенко
Трехлетнего мальчика расстреляли в день его рождения
Лавров ответил на обвинение Болгарии в причастности РФ к взрывам на складах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд