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«Легия» досрочно выиграла чемпионат Польши

22:37
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Варшавский клуб «Легия» досрочно выиграл чемпионат Польши.

«Легия» оформила чемпионство после того, как «Ракув» потерял очки в матче 28-го тура с «Ягеллонией» (0:0). За три тура до конца «Легия» опережает «Ракув» на девять очков, но даже в случае равенства баллов «Легия» окажется в турнирной таблице выше.

Варшавский клуб стал чемпионом страны в 16-й раз в истории.

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