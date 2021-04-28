«Легия» досрочно выиграла чемпионат Польши

Варшавский клуб «Легия» досрочно выиграл чемпионат Польши.

«Легия» оформила чемпионство после того, как «Ракув» потерял очки в матче 28-го тура с «Ягеллонией» (0:0). За три тура до конца «Легия» опережает «Ракув» на девять очков, но даже в случае равенства баллов «Легия» окажется в турнирной таблице выше.

Варшавский клуб стал чемпионом страны в 16-й раз в истории.