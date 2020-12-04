Пресс-конференция главных тренеров после матча Лиги Европы между ЦСКА и «Вольфсбергером» (0:1).

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал катастрофой тот факт, что армейцы не забили ни одного мяча в трех домашних матчах группового этапа Лиги Европы.

— Тяжело что-то сказать как по сегодняшнему матчу, так и по всей домашней серии в Лиге Европы, — начал тренер. — Если ты не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола — это не просто неудача, это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту мы не были лучше. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их.

— В прошлом году ЦСКА также досрочно лишился шансов на выход из группы.

— Неправильно сравнить прошлый год и этот. В том году у нас была не такая длинная скамейка, поэтому сложно было проводить ротацию. В этом году не было подготовительного периода. Возможно, это сказывается на игре всех наших команд в ноябре и декабре. На тренировках команда довольно-таки хорошо выглядит эмоционально и физически. А по факту выходим на матчи и снижаем уровень игры и движения.

— Перед матчем вы говорили, что попробуете что-то изменить в атаке, чтобы удивить соперника. Как вы планировали это сделать?

— Во время подготовки к матчу мы пытались донести, что команда атакует однобоко. Сегодня ростки лучших наших действий в атаке были, но они пропали, как только пришла усталость. Это сразу стало заметно: игроки начали принимать неправильные решения на поле.

— Понимают ли сейчас футболисты ЦСКА, что вы от них хотите на поле?

— Здесь я не вижу никаких проблем. Мы достаточно хорошо понимаем, что мы делаем. Но всегда не хватает следующего шага. Если, скажем, три-четыре шага мы делаем правильно, то затем все разваливается, остальных ступенек у нас просто нет. Но я не могу сказать, что команда меня не понимает.

— С чем связан затянувшийся кризис Чалова?

— У него проблема в его открывании. Если он будет правильно открываться, его игра станет более качественной. Сейчас он «размыл» то открывание, которое у него было раньше.

— Можно ли назвать провальным трансфер Гайча?

— Катастрофа — это результат трех домашних матчей в Лиге Европы. По Гайчу я не стал бы делать таких резких оценок. Мы уже для себя решили, что Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы мы на него по-другому посмотрели.

Главный тренер «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер остался доволен игрой своей команды, особенно в обороне.