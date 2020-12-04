«Это не просто неудача, это катастрофа». Гончаренко — о трех домашних матчах без голов и вылете из Лиги Европы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал катастрофой тот факт, что армейцы не забили ни одного мяча в трех домашних матчах группового этапа Лиги Европы.
— Тяжело что-то сказать как по сегодняшнему матчу, так и по всей домашней серии в Лиге Европы, — начал тренер. — Если ты не забиваешь в трех домашних матчах ни одного гола — это не просто неудача, это катастрофа. Нам казалось, что мы были лучше соперника. Но по факту мы не были лучше. Одно дело — создавать моменты, другое — реализовать их.
— В прошлом году ЦСКА также досрочно лишился шансов на выход из группы.
— Неправильно сравнить прошлый год и этот. В том году у нас была не такая длинная скамейка, поэтому сложно было проводить ротацию. В этом году не было подготовительного периода. Возможно, это сказывается на игре всех наших команд в ноябре и декабре. На тренировках команда довольно-таки хорошо выглядит эмоционально и физически. А по факту выходим на матчи и снижаем уровень игры и движения.
— Перед матчем вы говорили, что попробуете что-то изменить в атаке, чтобы удивить соперника. Как вы планировали это сделать?
— Во время подготовки к матчу мы пытались донести, что команда атакует однобоко. Сегодня ростки лучших наших действий в атаке были, но они пропали, как только пришла усталость. Это сразу стало заметно: игроки начали принимать неправильные решения на поле.
— Понимают ли сейчас футболисты ЦСКА, что вы от них хотите на поле?
— Здесь я не вижу никаких проблем. Мы достаточно хорошо понимаем, что мы делаем. Но всегда не хватает следующего шага. Если, скажем, три-четыре шага мы делаем правильно, то затем все разваливается, остальных ступенек у нас просто нет. Но я не могу сказать, что команда меня не понимает.
— С чем связан затянувшийся кризис Чалова?
— У него проблема в его открывании. Если он будет правильно открываться, его игра станет более качественной. Сейчас он «размыл» то открывание, которое у него было раньше.
— Можно ли назвать провальным трансфер Гайча?
— Катастрофа — это результат трех домашних матчей в Лиге Европы. По Гайчу я не стал бы делать таких резких оценок. Мы уже для себя решили, что Гайчу нужен хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы мы на него по-другому посмотрели.
Главный тренер «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер остался доволен игрой своей команды, особенно в обороне.
— Нам удалось с самого начала высоко встречать соперника и мешать развитию их атак, — сказал он. — Особенно успешно мы это делали в первые 10 минут матча. У ЦСКА были только полумоменты, у нас же были возможности, чтобы увеличить счет. Во втором тайме нам также удалось сдержать атаки ЦСКА. Более того, Акинфееву пришлось спасать свою команду после опасного удара. Могу сказать, что наш план на игру сработал.
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