Педро Порро: «Тоттенхэму» сейчас есть что праздновать»

Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Я очень рад за команду и болельщиков. Команде есть что праздновать. В эпизоде с моим голом я делал передачу на Дома [Соланке]. Победа всухую — самый важный аспект. Мы идем в финал!» — цитирет пресс-служба УЕФА Порро.

«Тоттенхэм» в финале Лиги Европы-2025 сыграет против «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.