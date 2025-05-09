Соланке: «Осталась еще одна игра в Лиге Европы, и, надеюсь, «Тоттенхэм» выиграет»

Нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Осталась еще одна игра, и, надеюсь, мы сделаем это. Знали, что будет очень сложно, и «Буде-Глимт» хорошо начал. Мы понимали, что должны быть дисциплинированными. Наши болельщики, как и в домашнем матче, сегодня были феноменальны. Надеюсь, они смогут приехать в Бильбао, и у нас будет еще один особенный день», — цитирует пресс-служба УЕФА Соланке.

В финале Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сан-Мамес» в среду, 21 мая. Победитель получит путевку в общий этап Лиги чемпионов-2025/26.